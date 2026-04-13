Aandeel big four op Amerikaanse controlemarkt stabiel

De grote vier accountantskantoren hebben vorig jaar hun aandeel op de auditmarkt in de Verenigde Staten weten vast te houden, na een krimp in 2024.

Deloitte, EY, KPMG en PwC zijn goed voor 51% van alle bedrijven die hun jaarcijfers moeten laten controleren van toezichthouder SEC. De tien grootste partijen hebben een aandeel van 65%, zo blijkt uit een jaarlijks rapport van Ideagen Audit Analytics.

Deloitte staat net als in 2024 op nummer 1 met 926 SEC-geregistreerde klanten, goed voor 15% van de markt. EY is tweede met 799 klanten en 13%, PwC blijft derde met 744 cliënten en 12%. KPMG zag het marktaandeel toenemen tot 11% met 639 auditklanten. In de top 10 staan twee nieuwe namen dankzij megafusies: CBIZ CPAs, dat fuseerde met Marcum, en Baker Tilly, dat is samengegaan met Moss Adams.

Naast de top 10 zijn er nog 219 auditkantoren in de VS.

Meer Spacs

De markt voor zogeheten Spacs (special purpose acquisition company audits) telt niet mee. Dat zijn beursvennootschappen zonder eigen activiteiten die louter worden opgericht om een ander bedrijf over te nemen. De audits van zulke lege huls-bedrijven maken maar 4% uit van de totale auditmarkt. Dat is alsnog wel een sterke stijging ten opzichte van de 2,4% uit 2024.

Bron: Accounting Today