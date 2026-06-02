Meer controle op AI, maar data blijft de zwakke schakel

Organisaties in finance en audit zetten AI steeds vaker in, maar combineren dat met strikte interne controle. Uit de Executive Benchmark Survey 2026 van Workiva blijkt dat 81 procent van de Nederlandse respondenten aangeeft dat AI-modellen binnen hun organisatie intern worden getest en gecontroleerd. Wereldwijd ligt dat aandeel op 76 procent.

AI maakt daarmee steeds meer onderdeel uit van dagelijkse processen binnen finance, risk en audit. Tegelijkertijd blijft de beschikbaarheid en kwaliteit van data een belangrijke uitdaging.

Effectiviteit

In Nederland noemt 24 procent van de respondenten een gebrek aan actuele data als belangrijkste belemmering voor het strategisch inzetten van AI. Daarnaast geeft 20 procent aan onvoldoende tijd te hebben om beschikbare data te analyseren.

Dat laat zien dat de effectiviteit van AI niet alleen afhangt van modellen zelf, maar vooral van de onderliggende data. Zonder actuele en toegankelijke gegevens blijft het lastig om AI-uitkomsten goed te beoordelen en te gebruiken in besluitvorming.

Ondanks deze beperkingen ziet een deel van de organisaties al duidelijke voordelen. Zo zegt 35 procent van de Nederlandse respondenten dat AI een significante bijdrage levert aan tijdige en strategische financiële besluitvorming. Nog eens 46 procent spreekt van een beperkte bijdrage. Voor veel organisaties gaat het daarmee om geleidelijke verbeteringen in plaats van een grote sprong voorwaarts.

Toezicht en de rol van audit

De toenemende inzet van AI zorgt ook voor een bredere aandacht voor toezicht en controle. Binnen finance en audit verschuift de focus steeds vaker van alleen het controleren van uitkomsten naar het begrijpen van de onderliggende datastromen en modellen.

Daarbij spelen vragen als: welke data wordt gebruikt, welke aannames zitten in een model en hoe worden afwijkingen beoordeeld en verklaard?

Ook het structureel monitoren van datakwaliteit, uitzonderingen en autorisaties krijgt meer aandacht. Voor accountants en interne auditors betekent dit dat zij naast traditionele controles steeds vaker inzicht moeten hebben in digitale processen en AI-systemen.

Volgens Kam Patel, Area Vice President bij Workiva, vraagt dit om duidelijke afspraken over eigenaarschap, datagebruik en toezicht. Transparantie over data, aannames en controles helpt organisaties om AI-uitkomsten beter te begrijpen en verantwoord te gebruiken.