Belastingdienst en Dienst Toeslagen per 1 mei over naar Rabobank

De Belastingdienst en Dienst Toeslagen stappen over van ING naar Rabobank. De overstap vindt plaats op 1 mei 2026. Het betekent dat er nieuwe rekeningnummers komen.

Vanaf 1 mei 2026 verzoekt de Belastingdienst om betalingen te doen naar deze nieuwe Rabobank‑rekeningnummers. De juiste rekeningnummers worden altijd duidelijk vermeld in de correspondentie van de Belastingdienst, zoals op belastingaanslagen en betaalberichten. Wie betaalt via automatische incasso of via iDEAL | Wero hoeft geen actie te ondernemen. Wie handmatig betaalt (bijvoorbeeld via periodieke of eenmalige overschrijving) dient de opgeslagen rekeningnummers van de Belastingdienst te controleren en te veranderen.

Wie betaalinformatie met een (nieuw) rekeningnummer krijgt en twijfelt aan de juistheid, wordt aangeraden te controleren of het rekeningnummer voorkomt in de officiële lijst met rekeningnummers van de Belastingdienst. Volg bij twijfel het stappenplan op belastingdienst.nl/phishing.

Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst. De nieuwe rekeningnummers van de Belastingdienst zijn opgenomen op een speciale pagina. Deze rekeningnummers zijn niet eerder te gebruiken dan 1 mei 2026. Tot die tijd gelden de huidige ING-rekeningnummers.