CSRD groeit door, maar blijft in praktijk vaak compliance-oefening

Na twee jaar CSRD-rapportage door grote beursgenoteerde ondernemingen ontstaat een dubbel beeld. Volgens KPMG is de basis voor duurzaamheidsverslaggeving gelegd, maar leunt de toepassing in de praktijk nog sterk op compliance.

Dat stelt Mariska van de Luur, head of assurance en lid van de raad van bestuur, in de Klimaatbrief 2026. Volgens haar ligt de volgende stap in het beter benutten van rapportage voor strategische doeleinden. “Compliance is het startpunt, niet het eindpunt.”

Meer nadruk op ‘getrouw beeld’

In de beoogde aanpassingen van de CSRD-wetgeving en de Europese duurzaamheidsstandaarden (ESRS) wordt explicieter gemaakt dat rapportage moet leiden tot een ‘getrouw beeld’ van prestaties, risico’s en kansen.

“Een getrouw beeld vertelt het verhaal achter de cijfers,” aldus Van de Luur. “Het laat zien hoe duurzaamheid samenhangt met de strategie en waar beleid kan worden versterkt.”

Lessen uit de eerste jaren

De eerste twee jaar van rapportage laten zien dat organisaties, accountants en andere betrokkenen in korte tijd grote stappen hebben gezet. Tegelijkertijd blijkt de implementatie complex. Met name de dubbele materialiteitsanalyse (DMA) wordt door veel organisaties als uitdagend ervaren, waarbij uitkomsten tussen vergelijkbare bedrijven kunnen verschillen.

Volgens KPMG is in het tweede jaar sprake van verbetering in datakwaliteit, onder meer door een verdere ontwikkeling van het data-ecosysteem. De regeldruk wordt echter nog vaak als hoog ervaren, en in veel gevallen lag de nadruk op het voldoen aan de regels. Dat wijst erop dat rapportage voor veel organisaties nog primair een compliance-inspanning is.

Meer inzicht, volgende stap in gebruik

De rapportages maken het mogelijk om prestaties beter te vergelijken en geven beleggers en andere stakeholders meer inzicht in duurzaamheidsrisico’s en -kansen. Daarmee is volgens KPMG een belangrijke basis gelegd.

“De CSRD moet organisaties helpen om een getrouw beeld te geven van hun prestaties en van de risico’s en kansen die bepalend zijn voor hun toekomst.” Maar die rol als strategisch kompas is nog in ontwikkeling.

Europese koers in beweging

Ondertussen verandert de Europese context. De nadruk verschuift richting concurrentiekracht, met plannen om de reikwijdte van de CSRD te beperken en de ESRS-standaarden te vereenvoudigen. De vereenvoudigde standaarden worden naar verwachting medio 2026 definitief en in 2027 van kracht.

Uit KPMG-onderzoek onder 1.320 senior executives blijkt dat 74 procent van de organisaties hun duurzaamheidsrapportage niet verwacht aan te passen, ondanks veranderende regelgeving. Volgens KPMG onderstreept dit dat bedrijven het belang van de onderliggende duurzaamheidsthema’s blijven erkennen. Tegelijkertijd kan het erop wijzen dat organisaties vasthouden aan eenmaal ingerichte processen na de investeringen van de afgelopen jaren.

Van rapportage naar sturing

Volgens KPMG ligt de volgende fase in een sterkere koppeling tussen duurzaamheidsrapportage en financiële verslaggeving. Daarmee kan duurzaamheidsinformatie een grotere rol gaan spelen in strategische besluitvorming en uitgroeien tot een instrument voor langetermijnwaardecreatie, naast de rol die het nu al vervult in verantwoording en transparantie.