Spraakgestuurde facturen en automatische bonverwerking: efficiëntere samenwerking tussen accountant en cliënt

Met functies zoals spraakgestuurde factuurinvoer via de mobiele app en automatische verwerking van bonnetjes, helpt Informer de administratieve lasten bij klanten van accountants sterk te verlagen. De toegevoegde intelligentie vereenvoudigt dagelijkse taken en zorgt voor een tijdige en correcte boekhouding. Deze innovatieve stap onderstreept Informers engagement om boekhoudprocessen continu te optimaliseren.

InformerAI: meer zekerheid bij dagelijkse administratie

De nieuwe AI-functies, onder de naam InformerAI, zijn ontwikkeld om cliënten van accountants tijd te laten winnen en meer zekerheid te bieden. In plaats van ondernemers zelf te laten bepalen hoe elke bon of inkoopfactuur geboekt moet worden, helpt InformerAI bij het herkennen en categoriseren van kosten. Daarmee wordt een veelvoorkomende bron van fouten in de administratie verminderd.

Gebruikers kunnen daarnaast via spraakcommando’s eenvoudig facturen en contacten aanmaken in de mobiele app van Informer. Zo verandert de app in een persoonlijke boekhoudassistent: ondernemers spreken in wat ze willen aanmaken, waarna de factuur of relatie klaarstaat voor controle en verdere verwerking. Dit verlaagt de drempel om de administratie direct bij te werken, ook onderweg.

Automatisch boeken op de juiste kostencategorie

Een belangrijk onderdeel van InformerAI is het automatisch voorstellen van de juiste boekingscategorie bij bonnen en inkoopfacturen. Wanneer een cliënt via de app een bon of factuur uploadt, herkent Informer relevante gegevens zoals leverancier, bedrag, datum en omschrijving. Op basis daarvan stelt InformerAI een passende kostencategorie voor, zodat ondernemers minder hoeven te twijfelen over de juiste verwerking.

Dit is vooral waardevol voor cliënten die geen uitgebreide boekhoudkennis hebben. Kosten zoals brandstof, kantoorartikelen, softwareabonnementen, zakelijke lunches of reiskosten worden sneller en consistenter verwerkt. De ondernemer hoeft niet telkens zelf te bepalen waar een uitgave thuishoort, maar krijgt direct een concreet voorstel. Dat bespaart tijd en verkleint de kans dat kosten verkeerd worden geboekt.

De gebruiker blijft daarbij altijd in controle: InformerAI doet een voorstel, maar de ondernemer kan de boeking controleren en aanpassen voordat deze definitief wordt verwerkt. Door eerdere boekingen mee te nemen, kunnen terugkerende uitgaven bovendien steeds efficiënter worden herkend en gecategoriseerd.

Minder correctiewerk voor accountants

Voor accountants betekent deze ontwikkeling dat de aanlevering van cliënten gestructureerder en betrouwbaarder wordt. Bonnen en inkoopfacturen komen sneller op de juiste plek terecht, waardoor er minder handmatig herstelwerk nodig is. Foutieve kostencategorieën, ontbrekende informatie en onduidelijke boekingen zorgen in de praktijk vaak voor extra vragen tussen accountant en cliënt. InformerAI helpt dit proces te vereenvoudigen.

Doordat ondernemers sneller de juiste keuze krijgen voorgesteld, ontstaat een vollediger en actueler beeld van de administratie. Accountants kunnen daardoor efficiënter controleren, sneller bijsturen en meer tijd besteden aan advies in plaats van correcties. De samenwerking tussen accountant en cliënt wordt daarmee niet alleen sneller, maar ook inhoudelijk sterker.

Transparante AI met controle voor de gebruiker

Informer benadrukt dat AI-functionaliteiten niet bedoeld zijn om de gebruiker buitenspel te zetten, maar om dagelijkse keuzes eenvoudiger te maken. De AI ondersteunt bij het herkennen, ordenen en boeken van informatie, terwijl de ondernemer zelf eindverantwoordelijk blijft voor de administratie.

AI-functionaliteiten staan standaard uit en kunnen door gebruikers zelf worden geactiveerd via een opt-in. Ook kunnen gebruikers de functies later weer uitschakelen. Daarmee staan transparantie, controle en bewust gebruik centraal.

Chatbot Maya ondersteunt de helpdesk

Naast de nieuwe AI-functionaliteiten neemt ook de rol van chatbot Maya binnen de helpdesk sterk toe. Deze AI-assistent verhoogt de klanttevredenheid door klanten 24/7 te kunnen helpen met hun vragen. Maya lost inmiddels al meer dan de helft van de helpdeskvragen in één keer op. Wanneer de AI-assistent niet kan helpen, blijft ondersteuning door een medewerker beschikbaar.

Ontwikkelingen zoals deze tonen aan dat Informer blijft inzetten op innovatie binnen digitale boekhouding en klantenondersteuning.

“AI-innovatie is een logische volgende stap”

“In een tijd waarin snelheid en nauwkeurigheid cruciaal zijn binnen de samenwerking tussen accountant en cliënt, biedt InformerAI niet alleen een aanzienlijke tijdswinst, maar draagt het ook bij aan een correcte en volledige administratie,” aldus Peter Potters, CCO van Informer. “Dit sluit perfect aan bij onze missie om via innovatie elke dag opnieuw onzekerheden rond boekhouding weg te nemen.”

