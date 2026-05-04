Vijf vragen over de nieuwe huisbank van de Belastingdienst 

- Waarom verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst?
De Belastingdienst stapt over van ING naar Rabobank. Dat gebeurt omdat het betalingsverkeer van de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en Douane om de paar jaar opnieuw moet worden ingekocht door het ministerie van Financiën. Daardoor kan de Belastingdienst periodiek van bank veranderen.
- Wat betekent dit voor ondernemers?
Wordt belasting betaald met IDEAL | Wero, via Mijn Belastingdienst Zakelijk of via automatische incasso? Dan hoeft niets aangepast te worden. Het betalen van belasting via internetbankieren of door middel van een periodieke overboeking moet wel worden aangepast naar het nieuwe rekeningnummer. Voor onder andere de Btw (omzetbelasting) is dit het volgende Rabobanknummer: NL04 RABO 0200 1122 44. Kijk voor een overzicht van alle nieuwe rekeningnummers voor zakelijke belastingen op belastingdienst.nl/bank. Let bij periodieke betalingen op dat het rekeningnummer wordt gewijzigd tussen twee betalingen in. Zo blijft het betaalproces goed verlopen.
De Belastingdienst communiceert per (digitale) post. Stuurt de Belastingdienst per (digitale) post betaalinformatie met het oude ING-nummer? Dan kan betaling nog steeds via het oude nummer gaan. De informatie die de Belastingdienst per (digitale) brief stuurt klopt altijd.
- Waar moeten ondernemers op letten als ze een betaling doen aan de Belastingdienst?
Bij wijzigingen in betaalgegevens is er kans op phishing. Criminelen kunnen valse berichten sturen. Het is daarom belangrijk om alert te zijn: de Belastingdienst vraagt nooit per e-mail, sms, berichten-apps of telefoon om betaalgegevens of om het overmaken van geld. De Belastingdienst verstuurt alleen betaalinformatie per brief of digitale post in de Berichtenbox van MijnOverheid. Is er twijfel of een bericht of telefoontje van de Belastingdienst is? Dan staat hier een stappenplan: belastingdienst.nl/phishing. Het rekeningnummer kan ook worden gecontroleerd in de lijst met rekeningnummers van de Belastingdienst op belastingdienst.nl/bank.
- Een betaling is per ongeluk overgeboekt naar het oude rekeningnummer bij ING. Wat nu?
Dat is niet erg, de betaling komt gewoon binnen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zorgt ervoor dat deze goed wordt verwerkt. Om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt, moet het rekeningnummer worden aangepast in het adresboek of in de administratie. Bij periodieke betalingen moet het nummer worden aangepast via de online bankomgeving tussen twee betalingen in. Zo blijft de maandelijkse betaling goed gaan.
- Waar biedt de Belastingdienst hulp?
Veel informatie over de overstap van bank en de nieuwe rekeningnummers kunnen ondernemers vinden op belastingdienst.nl/bank. Voor wie na het lezen van de informatie op de website nog vragen heeft kan ook contact opnemen met de Belastingdienst: belastingdienst.nl/ondernemers. Voor vragen over het aanpassen van het rekeningnummer in eigen online bankomgeving, kunnen ondernemers terecht bij hun eigen bank.
