NOW-omzetbegrip ruimer dan netto-omzet in jaarrekening

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat het omzetbegrip in de NOW-regelingen ruimer is dan het jaarrekeningenrechtelijke begrip netto-omzet. Daardoor kan een door een luchthaven ontvangen NEDAB-subsidie onder de NOW als omzet meetellen, voor zover deze door de accountant is toegerekend aan personeelskosten.

De zaak gaat over de definitieve vaststelling van loonkostensubsidies op grond van NOW-1 tot en met NOW-5. De betrokken Nederlandse luchthaven ontvangt naast reguliere inkomsten een subsidie voor niet-economische diensten van algemeen belang (NEDAB). Deze subsidie is bedoeld als compensatie voor kosten van onder meer brandweer- en beveiligingsactiviteiten, waaronder personeelskosten.

Bij de definitieve vaststelling van de NOW-subsidies is de NEDAB-subsidie, voor zover deze door de accountant was toegerekend aan personeelskosten, meegenomen in de omzetberekening. De minister sloot daarbij aan bij de door de accountant gehanteerde berekening.

De luchthaven verzette zich hiertegen en stelde dat voor het omzetbegrip moet worden aangesloten bij artikel 2:377 lid 6 BW. Daarin wordt netto-omzet gedefinieerd als opbrengst uit levering van goederen en diensten. Volgens de luchthaven is de NEDAB-subsidie geen commerciële opbrengst, maar een kostenvergoeding voor niet-economische diensten van algemeen belang, die buiten de omzet zou moeten blijven.

Ruimer omzetbegrip onder de NOW

De Centrale Raad van Beroep volgt dit standpunt niet. Uit de NOW-regelingen en de toelichting daarop volgt dat een ruimer omzetbegrip geldt dan het begrip netto-omzet in het jaarrekeningenrecht.

Onder het NOW-omzetbegrip vallen ook baten die voortvloeien uit de normale activiteiten van een organisatie, ook als deze in de praktijk onder een andere benaming dan omzet worden verantwoord.

Volgens de Raad maken de brandweer- en beveiligingsactiviteiten deel uit van de normale bedrijfsvoering van de luchthaven. Dat de NEDAB-subsidie is bestemd voor niet-economische diensten van algemeen belang, verandert dat niet. Zonder deze activiteiten kan de luchthaven niet worden geëxploiteerd.

Staatssteunargument buiten beschouwing

De luchthaven voerde daarnaast aan dat een ruimere uitleg van het omzetbegrip gevolgen zou kunnen hebben voor de kwalificatie van de NEDAB-subsidie als staatssteun. De Raad laat dit argument buiten beschouwing, omdat het niet binnen de omvang van het geschil valt.

Ook het beroep op het evenredigheidsbeginsel slaagt niet. Hoewel de rechtbank eerder oordeelde dat de minister in een aantal besluiten de belangenafweging onvoldoende kenbaar had verricht, zijn de rechtsgevolgen in stand gelaten. De Centrale Raad van Beroep volgt dat oordeel.

Ook subsidies kunnen onder omstandigheden meetellen als omzet

De uitspraak bevestigt dat bij de vaststelling van NOW-subsidies niet uitsluitend wordt gekeken naar het begrip netto-omzet uit het jaarrekeningenrecht. Ook andere baten kunnen onder omstandigheden als omzet worden aangemerkt, zolang deze samenhangen met de normale activiteiten van de onderneming binnen de systematiek van de NOW-regeling.

In deze zaak sloot de minister bij de definitieve vaststelling aan bij de door de accountant gehanteerde omzetberekening, zoals opgenomen in de accountantsverklaring. Daaruit volgt dat subsidies niet op voorhand buiten de omzetbepaling vallen. Doorslaggevend blijft of de baten verband houden met de normale activiteiten van de organisatie binnen de NOW-systematiek.

Uitspraak: ECLI:NL:CRVB:2026:511







