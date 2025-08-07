Rabobank reserveert niets voor dreigende witwasboete

Afgelopen voorjaar kondigde het OM aan dat het Rabobank gaat dagvaarden vanwege jarenlange overtredingen van de Wwft. Die verdenking bestond al langer: eind 2022 bleek al dat justitie Rabobank op de korrel had in een onderzoek naar overtredingen van de antiwitwaswetgeving. Een jaar eerder waarschuwde DNB de bank dat het meer moest doen. Rabobank trok toen € 249 miljoen extra uit om de organisatie Wwft-proof te maken.

‘Buitensporig’

Het onderzoek richt zich op de periode van oktober 2016 tot eind 2021. De bank zou in die jaren tekort hebben geschoten in het doen van klantonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. Het OM dagvaardde de bank omdat met Rabobank geen overeenstemming kon worden bereikt over een schikking. Topman Stefaan Decraene zegt dat het OM een te hoge boete wilde opleggen. “Als wij vinden dat het bedrag buitensporig is, dan zijn wij niet bereid die schikking te doen.” Financieel topman Bas Brouwers durft nog geen bedrag te plakken op de mogelijke uitkomst van die zaak. Daarvoor is nu nog “te veel onzekerheid”.

Rabobank schrijft in zijn halfjaarverslag wel dat de impact “significant” kan zijn. Concurrenten ING en ABN Amro lieten het eerder bij witwasovertredingen niet op een rechtszaak aankomen. ING trof in 2018 een schikking met het OM van € 775 miljoen en ABN Amro betaalde in 2021 € 480 miljoen.

Bron: ANP