Personalia | Reanda stelt adviesraad in met Gwen van Berne als voorzitter

Reanda Netherlands, de Nederlandse tak van Reanda, heeft een nieuwe adviesraad ingesteld. Gwen van Berne, CFO van Ortec Finance en voormalig Global Chair van het Institute of Management Accountants, wordt voorzitter. Ook Henriëtte Prast, Joost Waals en Steven van der Waal treden toe.

Volgens het accountantskantoor is de adviesraad bedoeld om de governance te versterken en als onafhankelijk klankbord te fungeren bij de internationale groeiambities van het kantoor. De Nederlandse tak van Reanda richt zich op controles en assurancewerkzaamheden voor internationale ondernemingen in Nederland.

Maatschappelijke expertise

Managing partner Gerard Uijtendaal noemt de instelling van de adviesraad ‘een belangrijk moment’ voor het kantoor. Volgens hem vraagt de internationale accountantspraktijk niet alleen om technische deskundigheid, maar ook om bredere bestuurlijke en maatschappelijke expertise. “We hebben een raad samengesteld met ervaring op het gebied van gedragseconomie, cultuurverandering, internationaal recht en financieel leiderschap”, aldus Uijtendaal. De komst van de adviesraad past volgens Reanda in de bredere ontwikkeling rond governance in de accountancysector, waarin onder meer strengere eisen voor intern toezicht en geschiktheidstoetsing voor grotere accountantsorganisaties worden voorzien.

Basis voor vertrouwen

Van Berne zegt dat internationale controle verder gaat dan financiële verslaggeving alleen. “Het vormt de basis voor vertrouwen. Een goede auditor heeft meer nodig dan technische kennis: integriteit, professioneel oordeel en samenwerking zijn minstens zo belangrijk, zeker in een internationale organisatie waar mensen met verschillende culturele achtergronden samenwerken.”

Vier leden

De adviesraad bestaat uit vier leden. Gwen van Berne brengt ervaring mee op het gebied van finance, governance en risicomanagement, onder meer vanuit functies bij Ortec Finance, ABN AMRO, Oikocredit en RIPE NCC. Henriëtte Prast is hoogleraar Finance aan Tilburg University, voormalig Eerste Kamerlid en oud-toezichthouder bij onder meer AFM en DNB. Tot maart 2026 was zij voorzitter van de Foundation for Auditing Research.

Steven van der Waal heeft ruim dertig jaar ervaring als jurist, waarvan 25 jaar als partner en kandidaat-notaris op het gebied van internationale fusies en overnames en grensoverschrijdende structureringen. Joost Waals was 28 jaar partner bij EY en heeft ervaring met financiële controles, duurzaamheid, organisatiecultuur en leiderschapsontwikkeling. Hij doceert momenteel aan Nyenrode Business Universiteit.