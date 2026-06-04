Mkb’ers lopen €20.000 mis, helft weet het niet eens

Dat blijkt uit het MKB Barometeronderzoek van softwareontwikkelaar Exact onder ruim 900 Nederlandse ondernemers. Opvallend is dat veel ondernemers nauwelijks inzicht hebben in het betaalgedrag van hun klanten: bijna de helft (47%) heeft geen enkel beeld van op welke termijn klanten betalen. Daardoor missen zij signalen van betalingsachterstanden en kunnen ze niet tijdig ingrijpen. Bovendien onderneemt een op de vijf (19%) geen enkele actie om zich tegen betalingsachterstanden te beschermen. Daarbij noemt dertig procent het op tijd laten betalen door klanten als de grootste uitdaging in de financiële administratie.

Ouderwets facturatieproces

Het ligt voor de hand dat ondernemers meer willen inzetten op betere en efficiëntere facturatieprocessen om de administratieve rompslomp te verminderen. In de praktijk gebeurt dat echter nauwelijks. Slechts acht procent van de mkb’ers maakt gebruikt van e-facturatie, daarbovenop verstuurt bijna de helft (47%) nog facturen per post of mail zonder handige betaallink of qr-code. Daardoor blijft opvolging handmatig en worden betalingsachterstanden te laat opgemerkt. De achterblijvende automatisering bij veel ondernemers hangt samen met praktische drempels, zoals de implementatietijd (33%) en technische uitdagingen in bestaande software (29%).



Kuno Klumpers, expert boekhoudsoftware bij Exact: “Nederland telt 417.000 mkb-bedrijven met personeel (2 tot 250 medewerkers). Daarvan geeft 67 procent aan omzet mis te lopen door niet betaalde facturen. Als zij gemiddeld 20.000 euro per jaar aan omzet mislopen, praten we over zo’n 5,6 miljard euro aan kapitaal dat niet beschikbaar is voor investeringen en groei. Wat daarbij opvalt is dat ondernemers nog onvoldoende gebruikmaken van de tools die dit probleem direct aanpakken. De oplossing hoeft namelijk niet ingewikkeld te zijn. Met e-facturatie en geautomatiseerd debiteurenbeheer krijg je als ondernemer direct inzicht: welke factuur staat open, wie betaalt structureel te laat, waar moet je nu actie ondernemen. De technologie is er. Nu is het de tijd dat ondernemers die nog beter gaan benutten.”

Bron: Exact