Kabinet presenteert contouren Belastingplan 2027

Het kabinet heeft de voorlopige inhoud van het Belastingplan 2027 bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat verschillende fiscale regelingen verdwijnen of worden versoberd, terwijl vastgoedbeleggers, startups en ondernemers op enkele punten juist tegemoet worden gekomen.

Volgens de plannen wordt de startersaftrek voor ondernemers vanaf 2027 afgebouwd en per 1 januari 2028 volledig afgeschaft. Ook de aftrek voor specifieke zorgkosten verdwijnt vanaf 2028. Daarnaast wordt de vrijstelling voor branche-eigen producten binnen de werkkostenregeling geschrapt.

Lagere overdrachtsbelasting

Daar staat tegenover dat het algemene tarief van de overdrachtsbelasting voor particuliere investeerders wordt verlaagd van 8 naar 7 procent. De maatregel geldt voor woningen waarin de verkrijger niet zelf duurzaam gaat wonen.

Ook komt er een nieuwe vrijstelling van overdrachtsbelasting voor woningcorporaties die binnen de sociale huursector woningen aan elkaar overdragen. Het kabinet wil daarmee uitvoering geven aan afspraken over samenwerking en solidariteit binnen de corporatiesector.

Fiscale stimulans voor startups

Een van de meest opvallende nieuwe wetsvoorstellen betreft de fiscale stimulering van startups en scale-ups. Het kabinet wil de fiscale behandeling van aandelen en aandelenopties voor medewerkers aanpassen. Belastingheffing vindt daarbij pas uiterlijk plaats bij verkoop van de aandelenopties, terwijl slechts 65 procent van de opbrengst in de heffing wordt betrokken.

Reiskostenvergoeding omhoog

Werkgevers mogen werknemers daarnaast een hogere onbelaste reiskostenvergoeding geven. Het maximum stijgt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2026 van 23 naar 25 cent per kilometer. Ook verschillende fiscale forfaits worden daarop aangepast.

Accijnzen en btw

Verder wil het kabinet de korting op de benzineaccijns in 2027 verlengen. Tegelijkertijd worden alcoholaccijnzen vanaf 2027 jaarlijks geïndexeerd. Ook wordt het verlaagde btw-tarief voor sierteeltproducten, zoals bloemen, planten en bloembollen, per 2028 verhoogd van 9 naar 21 procent.

Uitvoerbaarheid onder druk

De Belastingdienst plaatst bij twee maatregelen alvast kanttekeningen. De fiscale stimulering van startups en scale-ups vraagt volgens de dienst extra aandacht op het gebied van toezicht en inning. Daarnaast leidt een tijdelijke verlaging van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s en vrachtwagens tot vertraging van onderhoudswerkzaamheden aan IT-systemen, waardoor het risico op storingen toeneemt. Over de definitieve uitvoeringsoordelen wordt op Prinsjesdag meer duidelijk.