Consultatie aanpassing fiscale behandeling ingeprijsd valutaresultaat deelnemingsvrijstelling

Het ministerie van Financiën is onlangs een consultatie gestart over de fiscale behandeling van valutaresultaten op afdekkingsinstrumenten onder de deelnemingsvrijstelling. In de Miljoenennota 2026 is aangekondigd dat die fiscale behandeling met ingang van 1 januari 2027 wordt aangepast.

Het wetsvoorstel dat nu wordt geconsulteerd bevat de uitwerking van de voorgestelde maatregel. Het kabinet is voornemens deze maatregel op te nemen in het pakket Belastingplan 2027, zodat deze met ingang van 1 januari 2027 in werking kan treden.

Het kabinet stelt voor om de regeling inzake het afdekken van valutarisico’s die worden gelopen met een deelneming aan te passen. Het voordeel dat wordt behaald door het afdekken van een valutarisico dat met een deelneming wordt gelopen kan op verzoek tot de voordelen uit hoofde van de deelneming worden gerekend. In dat geval zijn deze voordelen vrijgesteld door toepassing van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting. Het kabinet heeft met de voorgestelde wijziging tot doel om een onevenwichtigheid in de fiscale behandeling van valutaresultaten op afdekkingsinstrumenten weg te nemen. De budgettaire opbrengst van deze aanpassing dient ter dekking van de structurele derving als gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 21 maart 2025 over de toepassing van de liquidatieverliesregeling.

Het kabinet maakt daarnaast van de gelegenheid gebruik om voor te stellen om een aantal in de uitvoeringspraktijk gesignaleerde knelpunten van meer formele aard weg te nemen. Allereerst wordt voorgesteld dat belastingplichtigen de mogelijkheid krijgen om te verzoeken dat een bepaald afdekinstrument niet langer onder de deelnemingsvrijstelling valt. Daarnaast wordt in de wet verankerd dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is vanaf het moment dat de rechtshandeling is aangegaan, of, indien dit later is, vanaf het moment dat het volledige verzoek is ontvangen. Ook wordt voorgesteld te verduidelijken dat het voordeel dat wordt behaald door het afdekken van een valutarisico dat met een deelneming wordt gelopen louter op verzoek van een belastingplichtige onder de deelnemingsvrijstelling wordt gebracht. Voorts wordt verduidelijkt dat rechtsmiddelen uitsluitend betrekking kunnen hebben op het vereiste dat de rechtshandeling strekt tot het afdekken van het valutarisico dat met de deelneming wordt gelopen. Tot slot stelt het kabinet een delegatiebepaling voor op grond waarvan (goedkeurend) beleid kan worden gecodificeerd.

De internetconsultatie loopt tot 30 maart.


