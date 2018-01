Landelijke Landbouwnormen 2017 beschikbaar

De landelijke Landbouwnormen 2017 zijn beschikbaar, meldt de Belastingdienst. Hierin staan de normbedragen voor 2017 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

De normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. De Belastingdienst stelde de normen onder anderen in samenwerking met LTO Nederland op.

De landelijke landbouwnormen zijn hier te downloaden.