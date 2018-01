Gebraden haan uithangen op kosten kwakkelend teakfonds leidt tot aansprakelijkheid

Naar Justin Timberlake, de Toppers en feesten in een Ajax-skybox. En een maandelijke vergoeding incasseren van €45.000 van een kwakkelende en inmiddels failliete bedrijvengroep, die duurzame teakbeleggingsproducten verkocht. De ‘bedrijvendokter’ die op hun kosten de gebraden haan uithing, krijgt alsnog de rekening gepresenteerd op last van Hof Amsterdam.

Terwijl hij wist dat het voorbestaan van de bedrijvengroep aan een zijden draadje, trok de ex-interimmer de bedrijven leeg door zichzelf maandelijks een vergoeding van € 45.000 uit te keren. Excessief veel, vond Hof Amsterdam in navolging van de Belastingdienst. Geen redelijk denkend bestuurder zou dat doen. De B.V.’s hadden op alle fronten betalingsachterstanden, maar dat weerhield de voormalige bestuurder er niet van zichzelf rustig te laten betalen, terwijl andere rekeningen open bleven staan. De man zelf stond op het standpunt dat niet hij, maar de aandeelhouders door privé-onttrekkingen en exorbitante uitgaven er een puinhoop van hadden gemaakt. De latere faillissementen schreef hij toe aan het wanbeheer van de oude bestuurders, ruzies tussen de aandeelhouders en negatieve publiciteit. En van zijn maandelijkse managementfee zou men in de telecomsector, waar hij eerst werkzaam was, echt niet hebben opgekeken.

Skybox, concert en seizoenkaart

Via zijn management-B.V. had de man een rekening-courantschuld bij een van de B.V.’s opgebouwd van enkele tonnen. En verder nam hij het er goed van op kosten van de B.V. Zo huurde hij een skybox voor het gehele seizoen bij Ajax, kocht hij voor meerdere personen kaartjes voor concerten van onder andere concerten van George Michael, Justin Timberlake en de Toppers en ging hij royaal uit eten en drinken. Voor zijn broer kocht hij een seizoenskaart bij PSV. Privé-uitgaven, vond de Belastingdienst. Daarbij had hij andere crediteuren, inclusief de Belastingdienst, benadeeld. Zelf wierp hij tegen dat de kostenverdeling berekend was door Ernst & Young, en dat hij uitsluitend getekend had bij het kruisje. Verder had hij er geen bemoeienis mee gehad, zei hij.

Zelf invullen

EY had daarover een andere lezing. Het was wel betrokken bij het opstellen van de managementovereenkomst, nadat de ex-bestuurder had aangegeven welke zaken daar naar zijn mening in hadden moeten staan. Over het concept is volgens EY drie maanden lang gecorrespondeerd met de man en diens advocaat. Bedragen voor de maandelijkse vergoeding stonden niet in de overeenkomst, die kon hun cliënt zelf invullen.

Onbehoorlijk bestuur

De man werd door de Belastingdienst en later door de rechtbank aansprakelijk gesteld voor onbetaald gebleven naheffingsaanslagen loonheffingen en omzetbelasting van de B.V.’s. Volgens Rechtbank Noord-Holland was de aansprakelijkstelling van in totaal € 731.952 terecht. Het Hof Amsterdam verminderde in zijn uitspraak de beschikking tot het nog altijd respectabele bedrag van € 683.527.