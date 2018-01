Verklaringengenerator NBA aangepast

De NBA heeft de verklaringengenerator geüpdatet om de nieuwe taxonomie in te richten voor XBRL-instances van nieuw-format-controleverklaringen. Vanaf 2018 zijn deze verplicht bij middelgrote ondernemingen.

De beroepsorganisatie heeft een download geplaatst met de wijzigingen. In de volgende update zullen ook XBRL-instances van verklaringen bij samengevatte financiële overzichten mogelijk zijn. Verder is de juiste versie van voorbeeldbrief 7.1 (sectie I, HRA deel 3) in de update verwerkt.

Voorbeeldrapportages verwijderd

De oud-format-controleverklaringen zijn verwijderd uit (de lijst met word-versies en XBRL-instances in) de generator. Het overgangsrecht, dat de oud-format-controleverklaringen bij verslagperioden geëindigd vóór 15 december 2016 nog wel mochten worden gehanteerd, is geëindigd per 31 december 2017.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA aan:

Overige sectorspecifieke rapportages;

Update(s) van de generator, onder meer voor een lijst XBRL-instances van de nieuw-format-controleverklaringen zoals de lijst met word-versies;

Assurance-rapporten.

