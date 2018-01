PERSONALIA: kleine carrousel en uitbreiding bij DRV

Bij DRV Accountants & Adviseurs is een kleine carrousel op gang gekomen en de organisatie is uitgebreid met een dertiende vestiging, in Oosterhout. Het betreft een overname van BRG Accountants & Belastingadviseurs. DRV versterkt daarmee zijn positie in Zuidwest-Nederland en vooral in de regio rondom Breda.

Dankzij deze expansie, maar ook door autonome groei is DRV met 550 collega’s 2018 ingegaan. De Raad van Bestuur is gewijzigd. Johan Clarijs AA nam aan het einde van 2017 afscheid van de maatschap en daarmee ook van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur. Marco Utermark AA neemt zijn positie over. De raad bestaat per 1 januari 2018 uit mr. Manfred Zurhorst RB (voorzitter), Michael Bick RA (beleidsbepaler en kwaliteitsbepaler), Marco Utermark AA (kwaliteitsbepaler) en Hans Vermeule RA (beleidsbepaler en kwaliteitsbepaler). Verder zijn er nieuwe maatschapsleden, te weten mr. Roelof Crasborn (afkomstig van BRG, Guus van Eijck RA (eeneens afkomstig van BRG), mr. drs. Dirk van Dorsselaer RB en Marco du Pré (foto). Marco du Pré was eerder vennoot bij DRV en keert nu terug bij de organisatie als directeur DRV Corporate Finance.