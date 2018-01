Finles onaangenaam verrast door inval FIOD

Finles heeft in een verklaring haar verbazing uitgesproken over de inval die de FIOD afgelopen dinsdag bij het bedrijf deed in samenwerking met het Openbaar Ministerie. Een van de veertien beleggingsfondsen van de Utrechtse vermogensbeheerder, het Finles Global Opportunity Fund (FGOF), wordt onderzocht vanwege een verdenking van belastingfraude met een omvang van 45 miljoen euro.

Luxemburg

De Nederlandse belastingdienst heeft na enige jaren onderzoek een rapport geschreven waarin FGOF werd beschuldigd van het doen van een mogelijk onjuiste aangifte. De belastingdienst stelde dat de betaalde dividendbelasting op de B-aandelen door Teston Holdings, de Luxemburgse moedermaatschappij van Teston Finance, in Luxemburg zou zijn verrekend met de Luxemburgse vennootschapsbelasting. Dit was Finles niet bekend en heeft Finles tot op heden ook niet kunnen verifiëren, stelt het bedrijf in de verklaring. Het FGOF verzet zich samen met zijn belastingadviseur (Deloitte) tegen de aanslagen en wil een rechtszaak beginnen tegen de Belastingdienst, meldde de Telegraaf onlang al.

Onbegrip

Finles was bijzonder verrast over de doorzoeking van de FIOD, stelt het bedrijf. ‘Sinds afgelopen zomer is Finles namelijk met de belastingdienst in gesprek over de fiscale positie van FGOF wat erin heeft geresulteerd dat de advocaat en fiscaal adviseur van Finles met de behandelend inspecteur van de belastingdienst in gesprek is over de fiscale gevolgen. De aanslag vennootschapsbelasting voor één van de jaren onder onderzoek is ook recent door de belastingdienst opgelegd zonder oplegging van een boete. Toch is de belastingdienst er toe overfgegaan om inzake dezelfde feiten een doorzoeking van de FIOD te doen plaatsvinden over de fiscale positie onder de dividendbelasting. Finles begrijpt niet waarom tot deze stap is overgegaan.’