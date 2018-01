Verdacht Finles ligt al langer in de clinch met Belastingdienst

De fondsbeheerder van het Finles Global Opportunity Fund (FGOF), een van de veertien beleggingsfondsen van de Utrechtse vermogensbeheerder Finles, verzet zich samen met zijn belastingadviseur (Deloitte) tegen de aanslagen en wil een rechtszaak beginnen tegen de Belastingdienst. Dat schrijft de Telegraaf.

Bij Finles waren eerder deze week invallen door de FIOD vanwege een verdenking van een belastingfraude met een omvang van €45 miljoen. Het Openbaar Ministerie zei te zijn gestuit op een ‘fiscaal spiegelpaleis’. Fiod en OM lieten toen onvermeld om welke vermogensbeheerder het ging, maar volgens De Telegraaf bevestigt Finles-directeur Rob van Kuijk de invallen. Volgens Crowe Horwath Foederer, de accountant van het fonds, liggen er bij het FGOF inmiddels belastingaanslagen van ruim 77 miljoen euro van de Nederlandse Belastingdienst, waardoor het voortbestaan zou wankelen. FGOF voldoet volgens de fiscus niet aan de eisen voor een fiscale beleggingsinstelling (fbi), schrijft de Telegraaf.

FBI-status

Hierdoor zou het FGOF zijn status van fiscale beleggingsinstelling kunnen verliezen, met grote fiscale gevolgen voor het fonds. Finles-directeur Rob van Kuijk erkent in de krant dat zowel hij als een mededirecteur van Finles, een voormalig directeur en een ex-portfoliomanager als verdachten worden aangemerkt. ‘Het is echter niet zo dat wij een constructie hebben opgetuigd om fraude mee te plegen.’

Ingreep AFM

De vermogensbeheerder uit Utrecht, die is opgericht in 1977, kwam recent ook al negatief in het nieuws doordat bekend werd dat toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) een stokje stak tegen drie Finles-beleggingsfondsen. De AFM tikte op de vingers over de manier waarop het bedrijf de waardering van de activa en deelnemingsrechten in fondsen vaststelt. De processen om te komen tot een goede waardering voldoen volgens de toezichthouder niet aan de wettelijke eisen. De toezichthouder heeft Finles door middel van een fondsmaatregel en een aanwijzing verplicht om haar waarderingsprocessen aan te passen. Het ingrijpen van de AFM zou los staan van de verdenkingen van het Openbaar Ministerie.