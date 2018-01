Harm Mannak interim-directeur bij NBA

De NBA heeft Harm Mannak aangesteld als interim-directeur. Mannak begint op 15 januari voor een periode van negen maanden, meldt de beroepsorganisatie. Hij volgt algemeen directeur Anne-Marike van Arkel op die op 1 februari haar functie neerlegt. De directie van de NBA bestaat per 15 januari 2018 uit twee leden: Mannak en huidig directeur Berry Wammes.

Harm Mannak neemt de taken van de vertrekkend algemeen directeur tijdelijk waar. Verder brengt hij de voorwaarden in kaart voor een bureau-organisatie die de bijbehorende doelen kan realiseren op basis van het visiedocument en het nog op te stellen meerjarenplan, verklaart de NBA.

Harm Mannak (59) heeft ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder in verschillende sectoren, waaronder chemie, openbaar vervoer, automotive en de publieke sector (defensie, cultuur, gezondheidszorg).