Weinig ZZP’ers gebruiken app voor boekhouding

Maar een klein percentage ZZP’ers maakt gebruik van een boekhoud-app die bij het boekhoudprogramma wordt aangeboden dat zij gebruiken, blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1020 ZZP’ers in samenwerking met MoneyMonk.

Slechts 14 procent van de ondervraagde zelfstandigen gebruikt zo’n app, 2 procent gebruikt een aparte app om via de smartphone de administratie bij te houden. 81 procent maakt nooit gebruik van een boekhoud-app. Nog maar weinig boekhoudprogramma’s bieden een bijbehorende app aan, constateren de onderzoekers.

Opleidingsniveau

Net als in het onderzoek van vorig jaar doen hoogopgeleiden de administratie veel vaker gedeeltelijk of geheel zelfstandig, constateert ZZP Barometer. Relatief lageropgeleiden besteedden de administratie in 2017 bijna twee keer zo vaak volledig uit. Ook bij het gebruik van een boekhoud-app zijn duidelijke verschillen te vinden tussen hoger- en lageropgeleiden. Opvallend is de tendens dat hoe hogeropgeleid iemand is, hoe minder er gebruik wordt gemaakt van een boekhoud-app. De grote groep hogeropgeleiden die de boekhouding zelf doet maakt blijkbaar nog niet erg veel gebruik van een programma met een app. Van de ondervraagden met een universitaire opleiding maakt 8% gebruik van een boekhoud-app. Onder de ondervraagden met een mbo-opleiding geeft 22% aan gebruik te maken van een app voor de administratie.