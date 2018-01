Export opnieuw flink gegroeid

De Nederlandse goederenexport is in november flink verder gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, met 9,4 procent. Dat meldt het CBS. De groei was groter dan in oktober.

In november groeide vooral en opnieuw de export van personenauto’s, machines en apparaten. De import steeg met 5,3 procent op jaarbasis. Ook de groei van de invoer was groter dan in de voorgaande maand. Volgens de zogenoemde exportradar van het statistiekbureau zijn de omstandigheden voor de export in januari 2018 per saldo even gunstig als in november.