‘Exportgevoelig mkb heeft lastig jaar voor de boeg’

Het mkb kan zich opmaken voor een uitdagend 2025, stelt directeur Dirkjan Takke van NLInvesteert. Ook al daalt de rente, de onzekerheden zijn wereldwijd groot. “We delen de groeiende zorgen over de Nederlandse export. Bedrijven kunnen in toenemende mate tegen tariefmuren aanlopen. Dat is een duidelijk risico in 2025. Bij financiering zullen we daarom scherper letten op de exportgevoeligheid van bedrijven.”

Herverkiezing Trump slecht nieuws

Volgens cijfers van het CBS handelt 88% van het middenbedrijf over de grens en 4 van de 10 Nederlandse mkb-exportbedrijven geven aan belemmeringen te ervaren, vooral als gevolg van handelsbarrières en regelgeving. Dat geldt vooral voor de sectoren industrie, transport en opslag en de detailhandel. “Het toenemend protectionisme in het Amerikaanse handelsbeleid, versterkt door de herverkiezing van Trump, draagt verder bij aan een onzeker exportklimaat voor Nederlandse bedrijven. De verwachte hogere handelstarieven in de nabije toekomst zorgen voor gematigde exportverwachtingen.”

Risico’s in VS, Duitsland en Italië

ING stelde eerder al dat de export sinds de tweede helft van 2023 afwisselend groeit en krimpt. Met name de goederenexport is grillig; het bedrijfsleven is zelf negatiever geworden over de concurrentiepositie buiten de EU. “Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor financieringsaanvragen. Als financier kijken we integraal en toekomstgericht naar een onderneming en willen we doorgronden of en hoe de verkoopcijfers van een ondernemer kunnen worden geraakt door ontwikkelingen in het buitenland. Vooral bedrijven met de VS als afzetmarkt – en binnen de EU in het bijzonder Duitsland en Italië – zijn kwetsbaar”, aldus Takke. Er is ook een indirecte impact voor bedrijven die zakendoen met deze kwetsbare landen. “Niet alleen bij nieuwe financieringsaanvragen, maar ook in onze doorlopende monitoring van bedrijven in onze portefeuille letten we extra op de exportgevoeligheid.”

Mkb krijgt ook nu al te maken met duurzaamheidseisen

Takke geeft ook aan dat investeringen in ESG en AI als factoren steeds belangrijker worden bij de beoordeling van een financieringsaanvraag. Ook het mkb zal duurzaamheid moeten integreren in beleids- en productieprocessen. “Verduurzaming vraagt om investeringen die vaak een langere terugverdientijd kennen. Dat vereist een een passende financiering.” De CSRD gaat voor beursgenoteerde mkb-bedrijven pas volgend jaar in, maar: “het is duidelijk dat mkb’ers niet te veel op het uitstel moeten rekenen. Grote en beursgenoteerde bedrijven stellen nu al duurzaamheidseisen aan hun toeleveranciers. Dat zijn vooral mkb-bedrijven.”

Bovendien verwachten grotere Europese investeringsfondsen een actief duurzaamheidsbeleid van ondernemers. “Een bedrijf hoeft niet nu al een 10 te scoren op duurzaamheid, maar je moet er wel een plan voor hebben en rapporteren over de voortgang.”

Investeren in AI vereiste

Takke is ook bezorgd over de snelheid waarmee het mkb AI oppakt. “Bedrijven die hierin niet investeren raken achterop. De samenwerking tussen mens en AI wordt de nieuwe norm. Wij verwachten van de bedrijven die wij financieren, dat zij daar bewust op inzetten. Doe je dat niet, dan blijf je in productiviteit en toegevoegde waarde achter bij je concurrentie.”