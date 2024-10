Accountants zien regelgeving nog steeds als grootste risico

Uit de nieuwste Global Economic Conditions Survey (GECS) blijkt dat het wereldwijde vertrouwen onder accountants en financiële professionals in het derde kwartaal iets is gedaald en nu op het laagste niveau staat sinds het vierde kwartaal van 2023.

Het vertrouwen in West-Europa daalde aanzienlijk, vooral door een scherpe afname van het vertrouwen in het VK. Daar zijn zorgen over mogelijke belastingverhogingen. Het vertrouwen in Noord-Amerika is verbeterd, maar de eerdere daling is slechts voor de helft goedgemaakt. Er was een sterke daling van het vertrouwen in de Azië. Waarschijnlijk drukte de aanhoudende zwakte van de Chinese economie het sentiment.

Het aandeel respondenten dat hogere operationele kosten meldt, blijft in de meeste regio’s historisch hoog. Dit suggereert dat centrale banken voorzichtig moeten zijn met monetaire versoepeling, vooral in het licht van de aanhoudende geopolitieke ontwikkelingen. Positief is dat opnieuw minder respondenten problemen melden met toegang tot financiering. Dit heeft te maken met versoepeling van het beleid door centrale banken.

Risico’s

De enquête vroeg accountants ook om hun top drie van risico’s en prioriteiten te noemen. Voor het tweede kwartaal op rij stond veranderende regelgeving bovenaan voor accountants en financials. De publieke sector en het mkb beschouwen cybersecurity als hun grootste zorg. De publieke sector vindt klimaatverandering het op twee na grootste risico. Het is voor het eerst dat dit in de top drie van risico’s staat. Een andere primeur was er voor West-Europa. Dat zette schaarste aan talent en behoud van personeel op de eerste plaats.

Jonathan Ashworth, Chief Economist bij ACCA, zei: “De wereldeconomie is tot nu toe in 2024 behoorlijk veerkrachtig gebleken, maar de laatste enquête onder accountants wijst op een lichte afname van de groei op dit moment.”

Global Economic Conditions Survey is een initiatief van ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) en IMA® (Institute of Management Accountants).

Download hier het rapport.