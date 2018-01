Zelfstandige vraagt vaker bijstand aan

In het laatste kwartaal van vorig jaar is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers toegenomen, ondanks de algehele economische opleving. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK).

Het IMK houdt een eigen index bij en die steeg in het vierde kwartaal met 15% ten opzichte van het derde kwartaal. “Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2016 daalde het aantal bijstandsaanvragen overigens wel (met 8%).” Volgens IMK-directeur Han Dieperink geeft de index aan dat het gemiddeld wel beter lijkt te gaan met ondernemend Nederland, maar dat het voor een grote groep zelfstandige ondernemers niet het geval is. “Voor de helft van die groep is het bedrijf in de kern wel degelijk levensvatbaar. Belangrijk dus om ervoor te zorgen dat deze bedrijven wel overeind blijven. Dat is goed voor de ondernemer, maar net zo goed voor de samenleving.”

Het CBS meldde onlangs nog dat ZZP’ers een relatief groot risico lopen op armoede. Een op de tien leeft onder de ‘lageinkomensgrens’. Vooral in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca is het armoederisico groot.