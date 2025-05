‘Coronaschuld gaat tienduizenden bedrijven nekken’

Ruim 120.000 ondernemers hebben hun coronaschuld nog altijd niet afgelost, meldde de Belastingdienst onlangs. Van deze groep zullen er zo’n 30.000 tot 40.000 failliet gaan, schat IMK-directeur Michiel Hordijk. Daardoor zal een kleine € 2 miljard van de nog € 6 miljard aan openstaande schulden nooit worden betaald. “We zien bedrijven worstelen met de terugbetaling. Een deel ploetert door tot het niet langer kan en gaat dan alsnog failliet.”

Advies vragen over deal met fiscus

Maar dat hoeft niet, aldus Hordijk, omdat er met de fiscus te praten valt: “Ze hebben al met negenduizend bedrijven afspraken gemaakt over sanering van de coronaschulden.” Die afspraken houden dus in dat een deel van de schulden wordt kwijtgescholden, mits het bedrijf aantoont levensvatbaar te zijn. “Zo’n 350 bedrijven per week sturen de Belastingdienst een bericht dat ze niet meer kunnen terugbetalen en een oplossing willen. Maar zo’n verzoek voldoet niet aan de vereisten en wordt daarom afgewezen door de fiscus. De ondernemer denkt dan dat er niets meer mogelijk is. Daarom is het belangrijk dat bedrijven advies inwinnen over wat mogelijk is”, aldus Hordijk, zelf dus een van de partijen die dat advies leveren.

Bron: AD