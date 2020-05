Aantal bijstandsaanvragen zelfstandigen nog steeds hoog

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) heeft door de instelling van de TOZO-regeling een ongekende piek gezien in het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandigen in maart en april. De piek is voorbij, maar de nood blijft hoog, aldus het IMK.

Normaal gesproken komen er maandelijks maximaal rond de 100 aanvragen binnen voor de zelfstandigenbijstand. In februari werden nog 84 BBZ-aanvragen geteld. Na de aankondiging van de noodmaatregelen schoot het aantal aanvragen omhoog naar 4.197 (maart) en 2.205 (april). ‘Hoewel de piek van die aanvragen al voor medio april werd gepasseerd, blijft de instroom van nieuwe geldnoodmeldingen door ondernemers ook in mei opvallend hoog’, aldus het IMK. In mei 2020 is het aantal meldingen van ondernemers met geldnood tot nu toe 530, nog altijd ruim vijf keer zo hoog ten opzichte van de periode voor de coronacrisis.’ Het aandeel van ondernemers, dat een geldnoodmelding deed en in aanmerking lijkt te komen voor een sociale ondernemersregeling, steeg sinds de introductie van de Tozo-regeling van gemiddeld 58% naar 84%, een sterke indicatie van de toegenomen ruimhartigheid.’

Meer maatwerk nodig

Algemeen directeur Han Dieperink zag eerst veel ondernemers uit de cultuur-, sport- en recreatiesector. ‘Maar nu is de instroom bij het sociaal vangnet vooral winkeliers en horecaondernemers die onder bijstandsniveau zijn beland. Ook wij waren onder de indruk van de slagvaardigheid van het kabinet bij de eerste ronde steunmaatregelen, maar we missen een maatwerk-aanpak.’ De huidige standaardaanpak is voor sommigen te weinig en voor anderen te veel. ‘Gebrek aan maatwerk zou in de gezondheidszorg ondenkbaar zijn’, aldus Dieperink. ‘We moeten hiervan leren en snel aan werken aan een goede zorgketen voor bedrijven met intelligente triage aan de poort.’