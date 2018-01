Recruiter: meer letten op ontwikkelingspotentieel bij werving financiële professionals

Nu de krapte op de arbeidsmarkt voor financiële professionals in 2018 verder toeneemt, zullen bedrijven en organisaties steeds minder een ‘100 % match’ vinden. Daarom zullen zij hun werving meer moeten richten op ontwikkelingspotentieel.

Dat staat in de Salary Survey 2018 die woensdag is gepubliceerd door recruitmentbureau Robert Walters. Volgens de recruiter krijgen organisaties bij het invullen van hun financiële vacatures regelmatig te maken met een kandidatentekort.

Schaarste over hele linie

Het tekort aan finance professionals zal vooral op junior en midcarrière niveau duidelijk merkbaar zijn. Door de economische voorspoed hebben veel organisaties nu de mogelijkheid om hun teams uit te breiden. Tegelijkertijd stijgt dit jaar voor het eerst ook op senior niveau het aantal vacatures aanzienlijk. Medewerkers op midden-niveau kunnen daardoor, na jarenlang stilgestaan te hebben, doorstromen naar senior posities. Zij laten gaten achter die moeilijk op te vullen zijn doordat er de afgelopen jaren relatief weinig starters aangenomen zijn. Rob Vermaak, directeur van Robert Walters: ‘Omdat de markt al een tijdlang aantrekt, heeft een grote groep professionals inmiddels al een overstap gemaakt. Zij gaan een jaar later niet opnieuw switchen. De pool van werknemers die openstaat voor een nieuwe baan droogt dan ook langzaam op.’

Run op compliance- en data specialisten

De regelgeving waaraan organisaties op het gebied van finance moeten voldoen wordt steeds uitgebreider. Dit zorgt voor een nijpend tekort aan compliance specalisten, vooral binnen banken en andere financiële instellingen. Organisaties kiezen in toenemende mate voor het automatiseren van financiële processen, waardoor de nadruk binnen finance steeds meer komt te liggen op het vertalen van data naar bruikbare rapportages. Finance professionals gespecialiseerd in data analytics en business intelligence zijn door deze ontwikkelingen zeer in trek. Vermaak: ‘Men is op zoek naar IT en data savvy financials met sterke communicatieve vaardigheden. Organisaties hebben hen nodig om de link tussen de afdelingen IT en finance te verbeteren, wat onmisbaar is voor het optimaliseren en moderniseren van de financiële processen.’

Salarisstijgingen

Salarissen voor financiële professionals op midden- en seniorniveau stijgen dit jaar naar verwachting nog niet in lijn met de vraag. Uitzondering hierop zijn specialisten en hoogopgeleide starters; zij zien een sterkere toename in hun salaris. Salarissen voor net afgestudeerde bachelor finance starters stegen in 2017 met 5-10%. Dit jaar wordt voor deze groep eenzelfde stijging verwacht. Salarissen voor master finance starters stegen in 2017 met 10-15%, en voor 2018 wordt eenzelfde stijging voorzien. Vermaak: ”Jarenlang moesten veel master starters genoegen nemen met een bachelor salaris. Die tijden zijn voorbij. Wij zien dat salaris nu weer gebruikt wordt als één van de middelen om sollicitanten over de streep te trekken.” Finance professionals zijn klaar voor een inhaalslag op salarisgebied. 43% verwacht dit jaar een salarisstijging van meer dan 3%, blijkt uit de Salary Survey.

Kandidaten winnen

Werkgevers moeten de sollicitant weer voor zich weten te winnen. Belangrijke factoren daarbij zijn de functieinhoud, organisatiecultuur en het bieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Minstens zo belangrijk is een snel en transparant recruitmentproces. Vermaak: ‘Wij zien dat veel kandidaten meerdere sollicitatieprocedures hebben lopen. Heb je als werkgever een paar dagen na het eerste gesprek nog geen feedback gegeven, dan loop je het risico dat de kandidaat al bij een andere organisatie getekend heeft.’

Ontwikkelingspotentieel

Een 100 % match zal steeds vaker moeilijk te vinden zijn. Daarom zullen organisaties hun werving meer gaan inzetten op ontwikkelingspotentieel. Dat betekent het actief op zoek gaan naar een kandidaat die op het moment van starten nog niet aan alle functie-eisen voldoet. Door het bieden van opleidingsmogelijkheden en goede begeleiding kan de kandidaat al snel wèl aan alle functie-eisen voldoen. Deze manier van werven biedt wat lucht op de krappe arbeidsmarkt, en kandidaten zullen op deze manier langer tevreden zijn in hun functie, waardoor het verloop afneemt.