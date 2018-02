ZZP’er vindt gemak belangrijk bij boekhoudprogramma

De ZZP’er maakt het zich graag zo gemakkelijk mogelijk als het op de administratie aankomt, blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer in samenwerking met MoneyMonk onder 1020 ZZP’ers.

De ZZP’er stelt andere eisen aan zijn boekhoudprogramma dan een jaar geleden. Uit vorig onderzoek bleek dat de ZZP’er een automatische koppeling met de bank of KvK niet heel belangrijk vond (44,9 procent). Dit jaar was dat getal veel hoger (62,6 procent). De mogelijkheid tot het doen van een eenvoudige BTW-aangifte is gestegen naar maar liefst 77,8 procent. Ook vindt de ZZP’er het een prettig idee om ondersteuning te kunnen vragen van een boekhoudprogramma. Het criterium ‘support’ wordt nu bijna drie keer zo belangrijk gevonden als het jaar ervoor.

Eigen onderzoek

Van de ZZP’ers die de administratie (gedeeltelijk) zelf doen, geeft 45 procent aan dat zij een boekhoudprogramma kiezen op basis van eigen onderzoek, via bijvoorbeeld Google of een vergelijkingswebsite. 17 procent heeft het boekhoudprogramma uitgekozen op aanraden van een bekende en 21 procent luistert naar het advies van zijn of haar accountant.Deze resultaten zijn redelijk vergelijkbaar met die van het jaar ervoor. Wel wordt meer rekening gehouden met de mening van de accountant. Vorig jaar volgde slechts 16 procent het advies van de accountant op: dat is nu 5 procent meer geworden. Er is nog wel eenzelfde percentage ZZP’ers dat het boekhoudprogramma op een andere manier vindt dan via de drie genoemde manieren.

Uitbesteden of zelfstandig

De helft van de ondervraagde ZZP’ers doet zijn of haar boekhouding gedeeltelijk zelfstandig. Dat is sinds vorig jaar ongeveer gelijk gebleven (50 en 51 procent). Ongeveer een derde van de ZZP’ers doet de administratie geheel zelfstandig (32 procent) en 17 procent besteedt het helemaal uit aan een boekhouder.

Geld speelt een rol

Er is een verschil waarneembaar in de uitbesteding van de boekhouding als een verdeling wordt gemaakt in de hoogte van de omzet van ZZP’er. Zo doet van de ZZP’ers met de laagste omzet (10.000 of minder per jaar) het hoogste percentage de boekhouding geheel zelfstandig. Van de groep ZZP’ers met een hogere omzet (80.000-100.000 per jaar) besteedt het hoogste percentage (36 procent) de boekhouding geheel uit aan een boekhouder.