Belastingdruk eenverdieners zal nog meer stijgen

Eenverdieners zijn de laatste jaren relatief flink meer belasting gaan betalen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) wordt de belastingdruk voor deze groep de komende tijd waarschijnlijk alleen maar hoger, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. In een donderdag verschenen rapport vraagt het planbureau zich af of die onbalans rechtvaardig is.

Berekeningen wijzen uit dat de belastingdruk voor eenverdieners in de toekomst zelfs hoger wordt dan die voor tweeverdieners. Dit laatste is opmerkelijk, zegt het CPB. Eenverdieners hebben immers een lager bruto-inkomen.

Fiscale grens

Ook als gekeken wordt naar wat efficiënt is, dan loopt het huidige fiscale beleid tegen de grens aan, constateert het bureau. ‘Een hogere belasting voor eenverdieners met jonge kinderen kost de overheid inmiddels zelfs geld.’ Het CPB doet suggesties om de belastingdruk voor eenverdieners te verlagen. Dat zou kunnen door een verhoging van het kindgebonden budget of het introduceren van een overdraagbare algemene heffingskorting voor stellen met jonge kinderen. Verder zou de belastingdruk die tweeverdieners ervaren opgeschroefd kunnen worden door een verlaging van de combinatiekorting of de kinderopvangtoeslag.

Economische zelfstandigheid vrouw

Het CPB merkt wel op dat al deze maatregelen ten koste gaan van de arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid van vooral vrouwen. Het afgelopen decennium was het fiscale beleid er juist op gericht beide te vergroten.

Het rapport is te downloaden via de website van het CPB.