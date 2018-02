Loket.nl voegt Salarischecker toe

Loket.nl heeft zijn salaris- en administratiepakket uitgebreid met de tool Salarischecker. Daarmee kunnen werkgevers nagaan hoeveel moet ze een nieuwe werknemer moeten betalen en of huidige medewerkers een marktconform loon hebben. “De Salarischecker maakt het voor HR- en salarisadviseurs eenvoudig om te adviseren over de hoogte van het salaris.”

De tool geeft grafisch weer wat het gemiddelde, minimum en maximum salaris is van verschillende functies. Loket.nl noemt het “een eerste slimme stap in het gebruik maken van de beschikbare data”. Er wordt ook gewerkt aan het toevoegen van externe databronnen aan de dataset. “Straks kunnen we bijvoorbeeld aangeven wat een logisch carrièrepad is voor een medewerker, met daarbij passende opleidingen, maar ook wat het risico op vertrek is van een medewerker op basis van de huidige markt, de hoogte van het salaris en andere factoren, zoals woon-werkafstand. We proberen bijvoorbeeld instroom, doorstroom en uitstroom van personeel te voorspellen met behulp van data. Zo zien we onder andere dat wanneer de woon-werkafstand van een medewerker met 10 minuten toeneemt, de functieverblijftijd evenredig afneemt”, aldus datascientist Jan Grielis van Loket.nl-moeder Van Spaendonck. Analyses en voorspellingen worden gedaan op basis van de salarissen van meer dan 900.000 medewerkers.