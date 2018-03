Hoe zorg ik ervoor dat mijn kantoor beter te vinden is via Google?

De wereld is in een rap tempo aan het veranderen. Internet, automatisering, robotisering en digitalisering worden allemaal steeds belangrijker. U hebt als kantoor waarschijnlijk uw processen al grotendeels geautomatiseerd. Maar hoe staat het met uw online zichtbaarheid?

Uw potentiële cliënten zijn meestal ondernemers die op zoek zijn naar een betrouwbare adviseur. Kwamen zij voorheen vaak via mond-tot-mondreclame bij een kantoor

‘om de hoek’ uit, tegenwoordig gaan ze zelf op zoek. En hoe gaat deze potentiële cliënt op zoek naar een accountants- of administratiekantoor? Juist! Via Google!

Daarom is het belangrijk om als accountants- of administratiekantoor goed vindbaar te zijn via de zoekmachine van Google. De concurrentie is moordend en het enige wat telt is op de eerste pagina komen te staan in de zoekresultaten van Google. Het liefste nog

op plek één, twee of drie. Komt uw kantoor op pagina twee te staan, dan bestaat u voor de zoeker simpelweg niet. Maar hoe komt u op die eerste pagina terecht?

Search engine optimization (SEO)

In de whitepaper komen de belangrijkste onderdelen van search engine optimization (seo) aan bod:

Google Mijn Bedrijf

Met ‘Google Mijn bedrijf’ wordt uw vermelding weergegeven wanneer mensen op Google Zoeken en Google Maps naar uw bedrijf of vergelijkbare bedrijven zoeken. U kunt deze vermelding eenvoudig maken en updaten.

De doelgroep in kaart brengen

Om nog beter zichtbaar te zijn in Google dan alleen op zoekopdracht ‘accountantskantoor+ locatie’, zijn er meer stappen nodig. De eerste daarvan is: uw doelgroep in kaart brengen.

Zoekwoordenonderzoek

Nu u weet welke informatie uw doelgroep nodig heeft, moet u erachter komen hoe deze precies op zoek gaat in Google, Bing of andere zoekmachines. Welke woorden gebruikt zij het meest in de zoekopdracht. Dat zijn de woorden die prominent zichtbaar moeten zijn in de tekst op uw pagina’s.

Seo-teksten schrijven

U hebt nu uw doelgroep bepaald en een gedegen onderzoek gedaan naar zoekwoorden. Nu hebt u genoeg informatie om uw teksten te optimaliseren en te bepalen welke nieuwe pagina’s u voor uw website moet maken. Het is belangrijk dat u per onderwerp één pagina aanmaakt, die geoptimaliseerd is voor één of twee zoekwoorden.

Linkbuilding

Een belangrijk onderdeel om relevant te worden voor Google en dus bovenaan te komen in de organische zoekresultaten, is linkbuilding. Met linkbuilding bouwt u

verschillende links van en naar uw website. Maar ook de interne linkbuilding op uw eigen website is belangrijk. Zorg dat iedere pagina goed met elkaar verbonden is.

Wilt u meer weten?

Download dan de gratis whitepaper ‘hoe zorg ik ervoor dat mijn kantoor beter te vinden is via Google?’