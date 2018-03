Fiscus hervat na nederlaag strijd tegen Luxemburgse zwartspaarders

De Belastingdienst is een grootschalige, nieuwe actie gestart om zwartspaarders op te sporen. Maar liefst 2100 vermeende zwartspaarders van de Luxemburgse bank BCEE kunnen deze maand een brief van de fiscus verwachten, meldt de Telegraaf. Net als bij de RaboLux-zaak wordt er gebruik gemaakt van gestolen gegevens.

Het gaat om Nederlanders die een rekening hadden of hebben bij de Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat. De Belastingdienst kreeg hun gegevens van de Duitse collega’s. Die kregen het op hun beurt, volgens Duitse media gratis, van een anonieme tipgever. De Nederlandse Belastingdienst zegt niet betaald te hebben voor de informatie.

In het stof

De nieuwe actie van de Belastingdienst is opmerkelijk, omdat de fiscus nog geen twee weken geleden in het stof beet in een zaak tegen een klant van Rabobank Luxemburg. Ook daarin was gebruik gemaakt van een anonieme tipgever die gestolen gegevens had gebruikt. Deze werd wel betaald door de Belastingdienst. Het gerechtshof van ’s-Hertogenbosch was van mening dat de Belastingdienst in de RaboLux-zaak niet transparant was geweest over onder meer de identiteit van en de beloning voor de tipgever.

Parallellen

Mark Hendriks, de advocaat die de vermeende zwartspaarder in de RaboLux-zaak presenteerde, zegt in de krant duidelijke parallellen te zien met de BCEE-zaak. Een ‘We zijn volstrekt overtuigd van de rechtmatigheid van de gang van zaken bij het verkrijgen van deze informatie. De uitwisseling is gebeurd op basis van een verdrag dat wij met Duitsland hebben.’

Andere overheid

Hoogleraar formeel belastingrecht Guido de Bont zegt dat in de RaboLux-zaak ging om informatie die rechtstreeks van een particulier verkregen was. Het ligt volgens hem anders een andere overheid de informatie levert, ook al zijn die gegevens gestolen. ‘Komt de informatie van een autoriteit, dan is de afstand naar de criminele daad groter.’ De BCEE-zaak kwam prominent naar voren in de Panama Papers-publicaties. De Duitse overheid kreeg de gegevens van meer dan 50.000 Duitse klanten in handen. ‘Bijvangst’ waren de de rekeningnummers van Nederlandse en Belgische klanten.

Identificeren

De Belastingdienst kreeg deze data in het najaar van 2016 in bezit. Toen werd er nog gerept van zo’n 4400 mensen. De fiscus heeft inmiddels zo’n 3000 BCEE-klanten kunnen identificeren. Daarvan waren er volgens de Telegraaf al bijna 1000 bekend bij de fiscus. Zij hadden hun vermogen al keurig aangegeven. Voor de 2100 mensen die nu aangeschreven worden, geldt dat niet. Dan blijven er nog ongeveer 1400 mensen van wie de identiteit nog niet bekend.

Zwartspaarders die gepakt worden, ontkomen niet meer aan een straf. De inkeerregeling geldt niet meer.