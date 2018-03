PERSONALIA: Aart Bunschoten van Mazars naar DRV

Aart Bunschoten RA (45 jaar) is op 1 maart 2018 gestart als Directeur Controlepraktijk bij DRV Accountants & Adviseurs in Rotterdam. Daarvoor vervulde hij dezelfde functie bij Mazars Accountants & Belastingadviseurs.

Bunschoten, opgeleid aan de Erasmus Universiteit, geeft als directeur en accountant samen met de partners leiding aan de vestiging in Rotterdam. In de Audit praktijk voert hij controle- en adviesopdrachten uit bij een diverse groep, vaak complexe organisaties. Met zijn aanstelling wil DRV de positie in de controlepraktijk in Zuid-Holland versterken.