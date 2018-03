EY onderzoekt mogelijke belangenverstrengeling Utrechtse Uithoflijn

EY gaat onderzoek uitvoeren naar mogelijke onregelmatigheden met betrekking tot belangenverstrengeling en aanbestedingen rond de aanleg van de Utrechtse Uithoflijn. De aanleg van die tramlijn van acht kilometer van het Centraal Station naar de universiteitscampus is anderhalf jaar vertraagd en kost 84 miljoen euro meer dan aanvankelijk was begroot, werd in januari bekend. NRC meldde deze week dat de provincie en gemeente Utrecht al zeker vijf jaar wisten van de extra kosten, maar daar om politieke redenen geen bekendheid aan gaven. Volgens topambtenaren zijn bedragen naar beneden bijgesteld of buiten de begroting gehouden om uit te komen op een „politiek aanvaardbaar” budget.

Belangenverstrengeling

De Utrechtse gemeenteraad buigt zich binnenkort tijdens een spoeddebat over een publicatie in NRC over hoe de provincie Utrecht is omgegaan met een melding van mogelijke belangenverstrengeling. De provincie huurde in 2016 iemand in die kort daarvoor nog bij hoofdaannemer BAM in dienst was. De man ontsloeg vervolgens een half jaar later de projectdirecteur en diens tweede man, die een harde lijn richting BAM voorstonden met betrekking tot de kostenoverschrijdingen en vertraging van het project. In plaats daarvan koos de provincie voor een inniger samenwerking met de bouwer, meldt NRC. De provincie concludeerde na een onderzoek door de huisadvocaat dat er geen belangenverstrengeling was, maar verzuimde haar accountant EY op de hoogte te stellen.

Onderzoek EY

Daarop kondigt EY nu in een brief aan het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten aan zelf onderzoek naar de kwestie te gaan doen. ‘Wij hebben vernomen dat reeds onderzoek is verricht naar de mogelijke onregelmatigheden, echter op basis van de informatie die wij hebben verkregen lijkt dit onderzoek vooralsnog met een (te) beperkte scope en vanuit een eenzijdig perspectief uitgevoerd te zijn. Om die reden dringen wij aan op een nader door u in te stellen onderzoek. Voor zover mogelijk zullen wij bij ons nader onderzoek gebruik maken van de uitkomsten van dit onderzoek’, schrijft EY.

Uitstel debat om brief EY

Het spoeddebat in de Utrechtse gemeenteraad is uitgesteld omdat er volgens de aanvragers nog te veel informatie ontbreekt, meldt RTV Utrecht. Met name de brief van EY over het aangekondigde onderzoek zou nog veel vragen oproepen. Zowel de gedeputeerden als de leden van de provinciale staten zeiden tijdens een extra commissievergadering dat ze nog te weinig inzicht hebben in de stukken.