Handboek Loonheffingen 2018 gepubliceerd

Het Handboek Loonheffingen 2018 is beschikbaar, de Belastingdienst heeft de actuele informatie over 2018 online gezet. De pdf van het handboek 2018 volgt later.

De online-informatie houdt de Belastingdienst in de loop van het jaar actueel. In het versiebeheer is te zien wat er is gewijzigd.De pdf van het handboek komt over ongeveer twee weken. Daarna verschijnt elk kwartaal een nieuwe pdf van het handboek. Vanwege de late publicatie van het handboek zal de eerste nieuwe pdf dit jaar op 1 juli verschijnen en niet op 1 april.

Het Handboek is hier te vinden.

Nieuwsbrief

Ook de vierde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 is uitgebracht. In de uitgave zijn een aantal onderwerpen verbeterd, uitgebreid en toegevoegd. In de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2018‘ is informatie te vinden over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2018 voor het inhouden en betalen van loonheffingen. De toevoegingen en verbeteringen in de nieuwsbrief zijn ook verwerkt in het handboek.