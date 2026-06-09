Aanhouding in fraudeonderzoek naar boekhouddiensten via sociale media

De FIOD heeft afgelopen vrijdag een 25-jarige boekhouder uit de gemeente Peel en Maas opnieuw aangehouden op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschrift.

De woning van de verdachte is doorzocht, waarbij fysieke en digitale administratie en gegevensdragers in beslag zijn genomen.

Btw-aangiften

Het strafrechtelijk onderzoek begon na een signaal van de Belastingdienst. Die vermoedde dat de man opzettelijk onjuiste btw-aangiften indiende voor meerdere personen. Volgens de opsporingsdienst bood hij sinds 2024 via sociale media boekhouddiensten aan en adverteerde daarbij met een ‘geld-terug-garantie’.

Uit het onderzoek zou blijken dat vanaf begin 2025 via tientallen DigiD-accounts honderden aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting zijn ingediend. Die aangiften leidden tot belastingteruggaven van doorgaans tussen de 5.000 en 10.000 euro per aangifte.

De FIOD vermoedt dat de aangiften bewust onjuist zijn ingevuld. Daarbij wijst de dienst onder meer op het feit dat de teruggaven steeds vergelijkbare bedragen betroffen en dat betrokken belastingplichtigen geen onderliggende facturen konden overleggen. Ook zou de verdachte bij een deel van de aangiften het rekeningnummer voor belastingteruggaven hebben gewijzigd naar een bankrekening op zijn eigen naam.

Eerder al aangehouden

De verdachte was in hetzelfde onderzoek al op 1 februari 2026 aangehouden. Volgens de FIOD heeft hij zijn activiteiten daarna voortgezet, wat aanleiding vormde voor een nieuwe aanhouding.

De man is op vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Vanwege het risico op herhaling is hij voor veertien dagen in bewaring gesteld. Het financiële nadeel voor de Staat wordt voorlopig geschat op minimaal 500.000 euro.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.