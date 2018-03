Deloitte lijft belastingsoftwareontwikkelaar Tytho in

Deloitte heeft advies- en softwarebedrijf Tytho ingelijfd. Dit in Nederland gevestigde bedrijf is gespecialiseerd in fiscale applicaties. Dat hebben de bedrijven laten weten.

Peter Bommel, CEO Deloitte Nederland: ‘Tytho vormt een prachtige versterking van onze Tax & Legal business. Met deze overname geven we verder inhoud aan onze groeistrategie, met technologie als een van onze belangrijkste speerpunten.’ Susanne de Nooijer-Kouwenhoven, Martijn van Hoof en Eliza Alberts-Muller, de oprichters van Tytho, gaan deel uit maken van het team Deloitte Tax Technology en hebben als taak de praktijk te laten groeien. Zij hebben allen ervaring op dit terrein en zijn de ontwikkelaars van de productsuite ‘Tytho Indirect Tax Logic (ITL)’, bestaand uit een reeks unieke SAP add-on fiscale oplossingen.