Add-on in KING-software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger

Er wordt dagelijks een grote hoeveelheid gevoelige documenten gedeeld binnen de accountancy. Denk hierbij aan jaarverslagen, KvK- en notariële stukken, contracten, identificatiebewijzen en inkoopfacturen. Een voor de hand liggende manier is om deze documenten te e-mailen, maar als je meerdere klantadministraties beheert verlies je al snel het overzicht. King Software ontwikkelde een nieuwe add-on.

De King Connect Drive, een nieuwe add-on in de software van KING, maakt het mogelijk om snel bestanden te delen met de klant. Deze worden vervolgens opgeslagen op één centrale plek, zodat je nooit een bestand hoeft te zoeken óf verliest. Dat de gebruiker zelf kan kiezen hoe hij wil werken, was een prioriteit tijdens de ontwikkeling zegt Mattijs Wilms, CEO van KING Software. ‘We vinden het belangrijk om ondernemers en accountants zo optimaal mogelijk te ondersteunen in hun samenwerking. Binnen de beveiligde omgeving kun je een eigen mappenstructuur inrichten voor klantbestanden. Denk hierbij aan contracten of documenten die alleen met de juiste rechten ingezien kunnen worden. Je kunt hiernaast ook handige standaardmappen activeren voor financiële rapportages of belastingaangiften.’

Overzicht

Zodra er een nieuw bestand wordt geplaatst in de omgeving, brengen notificaties je hiervan op de hoogte. De versiehistorie houdt de geschiedenis bij van bestanden met dezelfde titel, zodat je zelfs na wijzigingen, oudere versies nog kunt bekijken of raadplegen. Dit biedt overzicht voor accountants met meerdere klantadministraties. Je hoeft zelf niets bij te houden, te controleren of te bewaren, maar kunt hiervoor volledig vertrouwen op de add-on.

Gebruikersgemak

Gebruikersgemak staat voorop, zo upload je een nieuw bestand door de bestanden naar de map in de browser te slepen. Hierbij is het ook mogelijk om rapporten vanuit het boekhoudprogramma in een aparte map te plaatsen binnen KING Connect Drive. Als klanten bestanden plaatsen of e-mailen naar Drive, kan de accountant inkoopfacturen ook direct doorzetten naar Factuur2KING voor verwerking in de boekhouding. De add-on is zowel geintregreerd in de softwarepakketten KING Accountancy als KING Finance.

Meer weten? Schrijf je in voor de webinar

Ter introductie organiseert KING Software twee kosteloze webinars op 9 en 14 februari van 9:30 tot 10:00. In een half uur wordt ingegaan op alle functionaliteiten en kunnen deelnemers kennismaken met KING Connect Drive. Meer weten? Klik hier.