Softwarebouwer Exxellence verder als xxllnc

Softwarebedrijf Exxellence neemt Tog Nederland over. Hiermee kan de bedrijvengroep uit Hengelo een totaaloplossing bieden voor alles wat met (lokale) belastingen, heffingen en registraties te maken heeft. Exxellence lanceert een nieuwe merknaam: xxllnc.

Belastingdomein

Tog Nederland heeft zich, sinds de oprichting in 1973, ontwikkeld tot belangrijke speler in de markt van belastingen en heffingen, basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), waardering onroerende zaken (WOZ), energielabels, planschade en ruimtelijke ordening. “De toevoeging van Tog Nederland bij xxllnc zorgt op alle fronten voor een ijzersterke combinatie en maakt dat wij vanaf nu het volledige belastingdomein kunnen bedienen”, aldus Michel Veenhuis, CEO van xxllnc.

Overnames

Dit bedrijf, voorheen dus Exxelence, was reeds actief binnen het belastingdomein met detacheerder SMQ. Eind vorig jaar werden hier de spelers 4Value (o.a. waarderingsapplicatie 4WOZ 2.0), Provoxol en Daerom! aan toegevoegd. In totaal nam xxllnc in anderhalf jaar tijd zeven bedrijven over. Sinds 2020 heeft investeerder Main Capital Partners een meerderheidsbelang in xxllnc. De softwarebouwer heeft na overname van Tog 430 medewerkers.