PERSONALIA: Hans Galavazi naar AKD

Hans Galavazi​ is advocaat en belastingadviseur en heeft ruime ervaring met fusies en overnames, het structureren van nationale en internationale investeringen en het geven van strategisch belastingadvies. Bij AKD is hij lid van de fiscale praktijkgroep waarin circa 30 advocaten en adviseurs werkzaam zijn. Voor zijn komst naar AKD was Galavazi partner bij o.a. Loyens & Loeff en Freshfields Bruckhaus Deringer. Hij heeft een aantal jaren in Duitsland gewerkt.

Galavazi studeerde Notarieel recht aan de Rijks Universiteit Utrecht en Fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), het Tax Committee van de International Bar Association (IBA) en de International Fiscal Association (IFA).