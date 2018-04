ZZP-dienstverleners trekken samen op

Dienstverleners in de zzp-markt gaan op initiatief van uitzenderskoepel ABU een georganiseerde lobby voeren. Dat schrijft Zipconomy.

De ABU is vooral belangenbehartiger van uitzendbureaus en payrollbedrijven, maar neemt ook andere vormen van arbeidsbemiddeling, onder meer op het gebied van ZZP-dienstverlening, onder zijn hoede. Daarom heeft de ABU het initiatief genomen voor het ‘Brede Huis van Werk’, waar in verschillende ‘kamers’ verschillende vormen van HR-dienstverlening worden verenigd. Zo is er al een tijdje een platform actief voor MSP-dienstverleners (waaraan hele inhuurprocessen worden uitbesteed) en wordt onderzocht of een kamer voor werving- en selectiebureaus haalbaar is. De verenigde zzp-bemiddelaars moeten in dat Huis dus ook samen een aparte kamer gaan vormen. Daar kunnen ze hun gezamenlijke agenda bepalen en hun stem laten horen richting politiek.

Beschermingskader

Het nieuwe platform gaat zich vooral inzetten voor ‘een goed functionerende zzp-markt’, zegt Lisette van Rossum van de ABU, ‘waarin ondernemers ruimte en vrijheid wordt geboden voor ondernemerschap. Maar waar tegelijkertijd ook een beschermingskader is voor andere werkenden die dat nodig hebben.’ ‘We willen dat dit jaar echt handen en voeten geven’, vertelt Van Rossum. ‘We denken dat het goed is om in Den Haag één geluid namens de branche van zzp-dienstverleners te laten horen, maar ook om kennis te delen en kwaliteit centraal te zetten.’ Voorwaarde voor deelneming is in ieder geval dat intermediairs de ‘Code Goed Opdrachtgeverschap’ onderschrijven, die ABU samen met PZO heeft opgesteld, en die nader wordt uitgewerkt met werkgeversvereniging AWVN. ‘We willen in elk geval geen cowboys toelaten. Dan liever maar wat minder deelnemers.’