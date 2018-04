Dr. Nancy Kamp-Roelands van EY is met ingang van 1 mei 2018 benoemd als bijzonder hoogleraar Non-Financial Information, Integrated Reporting & Assurance bij de vakgroep Accountancy van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Ze is RA en gespecialiseerd in geïntegreerde verslaggeving en duurzaamheidsverslaggeving en de externe controle van deze vormen van verslaggeving.

Volgens de universiteit beschikt Kamp-Roelands over de unieke combinatie van ervaring met grote (multinationale) ondernemingen, (inter)nationale standaardisering (verslaggeving en controle), academisch onderzoek en een groot netwerk in organisaties op het gebied van duurzame groei en ondernemingen. “De nieuwe hoogleraar zal bijdragen aan de masteropleiding Accountancy & Controlling van de faculteit, met een focus op verslaggeving door ondernemingen in brede zin en de impact daarvan op de accountantscontrole. Zij zal ook bijdragen aan de Executive (Master) programma’s van de Univrsity of Groningen Business School, zoals de Executive Master of Accountancy en de executive course Environmental, Social & Governance (ESG) Assurance.”

Praktische kennis en duurzaamheid

Kamp-Roelands brengt praktische kennis in vanuit het werkveld van mondiaal opererende ondernemingen en organisaties, aldus de RUG. “Dit geeft verder vorm aan het opbouwen en onderhouden van een sterk netwerk met de grote accountantsorganisaties, niet-gouvernementele organisaties en standaard setters, teneinde relevant onderzoek te ondersteunen en doen uitvoeren. De specifieke focus op niet-financiële informatie past perfect in de inspanningen van de Faculteit en Universiteit om meer focus te leggen op de integratie van duurzaamheid in zowel onderwijs als onderzoek.”

Kamp-Roelands is executive director EY Climate Change and Sustainability Services in Nederland. Ze werkt sinds 2000 bij EY en was van 2013 tot 2016 Deputy Director voor de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) in New York. Ze was onder andere ook senior onderzoeker bij de NBA en voorzitter van de jury van de Transparantiebenchmark bij het ministerie van Economische Zaken.