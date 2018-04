ICT-problemen fiscus raken belastinginning direct

Hoewel dat onder het vorige kabinet nog werd ontkend, raken de hardnekkige ICT-problemen bij de Belastingdienst de belastinginning in toenemende mate. Veel veranderingen lopen vertraging op en de invordering is op diverse fronten in gevaar of wijzigingen worden noodgedwongen uitgesteld.

Nadat vorig jaar de inning van de schenk- en erfbelasting al in de knel kwam, moet nu ook de invoering van een toeslag voor vervuilende diesels worden uitgesteld, omdat die niet in het zwaar verouderde systeem voor de motorrijtuigenbelasting kan worden verwerkt.

Terugbetalingsregeling

Problematisch zijn ook de plannen om de terugbetalingsregeling voor te veel ontvangen toeslagen stroomlijnen en vereenvoudigen. Het was de bedoeling dat de wijzigingen zouden ingaan op 1 januari 2019. Dat is niet haalbaar, omdat de vervanging van een belangrijk automatiseringssysteem voorlopig alle aandacht opeist. Pas na 2021 verwacht de Belastingdienst de kwestie te kunnen aanpakken.

Onuitvoerbaar

In de Halfjaarrapportage over de Belastingdienst die dinsdag naar de Kamer is gestuurd, waarschuwt staatssecretaris Menno Snel verder dat ook de inning of teruggaaf van een hele reeks andere belastingen, waaronder overdrachtsbelasting, bankenbelasting, dividendbelasting, assurantiebelasting en BPM, onuitvoerbaar kan worden door weer ander systeemproblemen.

Enterprise Tax Management

Volgens het FD draait de boel vooral in de soep door de vervanging van het systeem Enterprise Tax Management. Maar dat wordt bijna twee jaar te laat operationeel om een vloeiende overgang vanaf het bestaande systeem te verzekeren. Leverancier Oracle ondersteunt het namelijk vanaf 2020 al niet meer. ‘Dit brengt potentiële risico’s met zich mee voor de inning van de betreffende belastingmiddelen’, schrijft Snel. De Belastingdienst en Oracle CapGemini overleggen om de ondersteuning in stand te houden, want Snel vindt het ‘niet acceptabel dat er een gat valt tussen het gereedkomen van het nieuwe systeem en het onderhoud van het oude’.