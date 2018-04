Investering niet ingebracht in bedrijfsvermogen? Geen aftrek voorbelasting

Wie de grond- en bouwkosten niet inbrengt in het bedrijfsvermogen en de zaak niet goed documenteert, kan aftrek van voorbelasting op de bouwkosten van een investeringsgoed op z’n buik schrijven. Dat oordeelt Rechtbank Gelderland.

De rechtbank boog zich over de zaak van een echtpaar dat een maatschap oprichtte met als doel de (onzelfstandige) zolder van de woning zakelijk te laten gebruiken door een van de maten. De maatschap wil de voor de grond en bouwkosten van de woning in rekening gebrachte btw in aftrek brengen. De rechtbank vond dat daarvoor helder moest zijn of er sprake is van een zakelijke ingebruikneming. Daarvoor is van belang of de woning is ingebracht in de maatschap.

Huurovereenkomst

Een investeringsgoed kan alleen door een btw-ondernemer worden geëxploiteerd als dit goed tot zijn bedrijfsvermogen behoort. Formeel was de betreffende woning niet in de maatschap ingebracht. Volgens de maatschap heeft zij feitelijk wel gehandeld alsof de woning was ingebracht door een huurovereenkomst met de B.V. van één van de maten te sluiten. Volgen de rechtbank zijn die aanwijzingen onvoldoende om aan te nemen dat de woning is ingebracht. Daarover waren geen schriftelijke stukken. Ook facturen voor de grond en bouwkosten stonden op naam van het stel en niet op de zaak. Uitkomst: de woning behoort niet tot het bedrijfsvermogen van de maatschap. En er is geen recht op aftrek van voorbelasting met betrekking tot het huis.