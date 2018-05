Omzet Baker Tilly Berk stijgt met 12,7% naar € 99,4 miljoen 

De omzet van Baker Tilly Berk N.V. komt over 2017 uit op 99,4 miljoen euro (2016: 88,2 miljoen euro), meldt het accountantskantoor. De omzetstijging van 12,7% ten opzichte van 2016, is volledig autonoom. In alle servicelines is groei gerealiseerd, de omzetstijging in de auditpraktijk (28,6%) en in de fiscale (advies) praktijk (9,7%) waren het sterkst. Anneke van Zanen-Nieberg, bestuursvoorzitter van Baker Tilly Berk: “Onze 900 professionals weten via onze 16 vestigingen een sterke regionale aanwezigheid te creëren. Die lokale betrokkenheid in combinatie met de expertise die we door de landelijke samenwerking kunnen aanbieden, is wat onze klanten in onze organisatie waarderen. En dat zie je terug in onze omzet.”

Over 2017 bedroeg telde het kantoor 719 FTE’s . Dat brengt de omzet per FTE op € 138.250.

Omzet per serviceline (bedragen x € 1 mln.)

2017 2016 % verschil Audit & assurance 33,7 26,2 + 28,6% Accounting 30,9 29,3 + 5,5% Tax compliance / advisory 22,7 20,7 + 9,7% Other advisory 12,1 12,0 + 0,8%

Anneke van Zanen-Nieberg: “Dat die persoonlijke betrokkenheid belangrijk is voor onze klanten, blijkt onder andere uit het onderzoek van de Net Promotor Score, waarmee we de klanttevredenheid meten. Klanten noemen de goede relatie en persoonlijke betrokkenheid als een van de belangrijkste positieve punten van onze dienstverlening. Onze Net Promotor Score (20,2%) afgezet tegen die in de financiële dienstverlening (8%) en de business-to-business organisaties (10%) is echt hoog. Overigens zit de meerwaarde van het NPS-onderzoek in de feedback die we ophalen bij klanten over hoe we de kwaliteit van onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Dat is een continu proces, want op het punt van kwaliteit mogen we niet tekort schieten.”

Transparantieverslag

Meer over het kwaliteitsbeleid van Baker Tilly Berk is terug te lezen in het Transparantieverslag 2017, dat vanaf vandaag te downloaden is op www.bakertillyberk.nl/transparantieverslag. In het Transparantieverslag zijn meer kwantitatieve gegevens en kerncijfers over 2017 te vinden.