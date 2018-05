Jouw accountancystraat: snelweg of omweg?

Een hip begrip, die ‘nieuwe’ accountancystraat. Wat houdt het in? En belangrijker: wat betekent het voor je klanten?

Ik merk vaak dat het een containerbegrip is voor oude wijn in nieuwe zakken. Wat merkt de klant er immers van? Vaak is het: blijven werken op dezelfde manier als altijd, alleen dan met nieuwere technieken. Bijvoorbeeld een conversie naar cloudsoftware of invoering van scan & herken software.

Als je vraagt: ‘Wat is dan het voordeel van je accountancystraat?’ hoor je vaak: ‘efficiency’. De vraag is echter: voor wie? Voor je klant of voor jezelf? Ik denk dat het nog efficiënter kan en ook leuker voor de klant. Hoe?

Bouw je accountancystraat uit van een 1-baans weg naar een snelweg! Waarom een éénbaansweg? Eén efficiënt proces lijkt het summum voor de meeste kantoren. Maar dat gaat niet werken. Op een éénbaansweg kun je geen onderscheid maken tussen snel- en langzaamrijdend verkeer. Niet al je klanten passen op dezelfde weg, met als gevolg dat er olifantenpaadjes ontstaan.

Moet je dan onderscheid maken tussen langzaam- en snelverkeer? Je moet niets, maar verschillende klanten op verschillende manieren bedienen is in mijn optiek heel logisch. Niet alle klanten nemen dezelfde diensten af en niet alle klanten betalen hetzelfde bedrag voor die dienstverlening. Je kunt je dienstverlening persoonlijk houden en tegelijk verder automatiseren.



In mijn meest ideale accountancy infrastructuur bestaat het kantoor asfalt uit een aantal (niet meer dan 5) rijbanen, waarbij het voor de klant heel helder is op welke baan hij/zij zich bevindt en wat er dan van de accountant verwacht mag worden. Per klanttype een efficiënt proces, waarbij ook gewisseld kan worden van rijbaan. Misschien is het ook handig om een vluchtstrook aan te leggen voor klanten die niet in je proces passen, om ze bij de volgende afrit door te verwijzen naar een collega-kantoor.

En oh ja, bij iedere type rijbaan hoort ook een type bestuurders. De linksrijders zullen het waarderen om geholpen te worden door medewerkers die zelf ook het liefst vooraan rijden. En ook je collega’s zullen het prettig vinden als zij zich niet in bochten hoeven te wringen om steeds van baan te wisselen.

Adriaan Heijboer is adviseur bij Visionplanner

Wil je sparren over hoe je o.a. met Visionplanner een mooie snelweg creëert? Stuur me dan een mail: adriaanheijboer@visionplanner.com