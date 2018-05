Beperkte kennisneming fiscus alleen bij zwaarwegende redenen

In een beroepsprocedure wil de fiscus belastingplichtigen soms niet wijzer maken dan ze zijn. Hen stukken of andere informatie onthouden mag alleen als er zwaarwegende redenen zijn, vindt Hof Arnhem-Leeuwarden, en niet als toekomststrategie.

Op de voet van artikel 8:29, eerste lid, Awb kan de inspecteur, indien daarvoor gewichtige redenen zijn, weigeren stukken, of gedeelten daarvan, te overleggen dan wel deze alleen aan de rechter ter kennis brengen. Het Hof stelt voorop dat bij de toepassing van dit artikellid de grootst mogelijke terughoudendheid dient te worden betracht. Slechts indien de door de Inspecteur voor beperkte kennisneming aangevoerde redenen aanzienlijk zwaarder wegen dan het belang van belanghebbenden bij onbeperkte kennisneming van (delen van) de op de zaak betrekking hebbende stukken, is sprake van gewichtige redenen die beperkte kennisneming rechtvaardigen.

Rekeningen leeghalen

Als belanghebbenden weten van welke inkomsten of vermogensbestanddelen de fiscus op de hoogte is, kunnen zij anticiperend gedrag gaan vertonen, vond de inspecteur, en zo alsnog bij de Belastingdienst onbekende inkomens- of vermogensbestanddelen verzwijgen of bankrekeningen leeghalen.

Latere jaren

Volgens het Hof speelt hier vooral een heffingsbelang voor latere jaren een rol. Een beroep op beperkte kennisgeving raakt het heffingsbelang voor de jaren waarop het geschil ziet niet. Het belang van de inspecteur bij geheimhouding weegt minder zwaar dan het belang van onbeperkte kennisgeving. Het Hof oordeelt daarom dat de beperkte kennisgeving niet is gerechtvaardigd.