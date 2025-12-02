Procesbelang vervalt na overlijden: hoger beroep niet-ontvankelijk

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft een hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard omdat de indiener tijdens de procedure overleed en er geen erfgenamen konden worden achterhaald. Door het overlijden verviel volgens het hof het procesbelang, waardoor inhoudelijke behandeling van het beroep niet langer mogelijk was.

Een man woont sinds 2018 op de Filipijnen. Over het jaar 2017 is aan hem een aanslag IB/PVV opgelegd, inclusief belastingrente en revisierente. Na bezwaar vermindert de inspecteur de aanslag en beschikkingen. De man gaat in beroep bij de rechtbank Gelderland en maakt vervolgens bezwaar tegen de uitspraak van de rechtbank die het beroep ongegrond verklaart. De rechtbank kent de man wel een vergoeding toe voor immateriële schade, proceskosten en griffierecht. Een verzoek om vergoeding van materiële schade wijst de rechtbank af.

Erfgenamen zijn onbekend

Daarop stelt de man hoger beroep in bij gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Tijdens de hogerberoepsprocedure meldt de gemachtigde op 5 mei 2025 dat de man is overleden en dat hij niet weet wie de erfgenamen zijn. Het hof heeft via de gemachtigde van de erflater contactgegevens van een zoon van de erflater kunnen achterhalen en hem per brief gevraagd een verklaring van erfrecht over te leggen, dan wel aan het hof mee te delen bij wie het hof deze verklaring zou kunnen opvragen. Daarop komt geen reactie.

Het hof verzoekt de inspecteur op 17 juli 2025, op grond van artikel 4:204 BW, de rechtbank te verzoeken een vereffenaar van de nalatenschap te benoemen. De inspecteur laat weten dat hij daarvoor geen aanleiding ziet. De gemachtigde voert aan dat hij geen contact kan leggen met erfgenamen en dat hij het hoger beroep daarom niet namens hen kan voortzetten.

Geen belang bij hoger beroep

Het hof overweegt dat de overledene geen belang heeft bij voortzetting van het geding in hoger beroep. Niet aannemelijk is dat er onbekende belanghebbenden zijn die deze procedure in hoger beroep zouden willen voortzetten. Daarom ziet het hof ervan af om op de voet van artikel 8:26, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht in de Staatscourant of in een ander medium te doen aankondigen dat de zaak bij het hof aanhangig is.

Het hof oordeelt dat het hoger beroep niet-ontvankelijk is, omdat het processuele belang ontbreekt door het overlijden tijdens de procedure en er geen erfgenamen bekend zijn die het geding willen voortzetten. Het instellen van hoger beroep door de overleden belanghebbende zonder opvolging door erfgenamen betekent dat het geding eindigt. Daarom ook hoeft de inspecteur geen vereffenaar te laten benoemen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2025:6987