Richt fiscus pijlen op open CV?

Vermogende particulieren die hun geld hebben ondergebracht in een open commanditaire vennootschap (CV) kunnen mogelijk een aanslag verwachten van de Belastingdienst, schrijft het FD. Zo’n aanslag zal worden opgelegd als de open CV niet volgens de regels is gebruikt.

De open CV wordt vaak gebruikt, bijvoorbeeld door dga’s, om het vermogen uit de openbaarheid te houden. “Accountants, belastingadviseurs en banken raden de rechtsvorm veelvuldig aan”, aldus de krant. Maar de constructie is niet bedoeld om vermogens te anonimiseren, zo vinden fiscalisten Reinier Kooiman en Frits Witpeerd van Deloitte. Zij schreven onlangs een artikel in het Weekblad Fiscaal Recht. Het gaat in tegen het overheidsbeleid dat meer transparantie voorstaat en zorgt voor lagere belasting voor rijke particulieren, aldus beide fiscalisten.

Anoniem en fiscaal gunstig

De CV wordt als houdstermaatschappij ingezet. “Daarbij is de directeur-grootaandeelhouder de commanditaire vennoot van de CV en tevens enig bestuurder van de stichting die als beherend vennoot optreedt.” Die structuur brengt risico’s met zich mee. “In de eerste plaats brengt de vaak scheve en onzakelijke winstverdeling tussen de commanditaire en beherend vennoot nietigheid met zich op basis van art. 7A:1672 BW (‘de leeuwenvennootschap’). Daarnaast kan een CV alleen worden overeengekomen voor het uitoefenen van een bedrijf.” Met een open CV zouden dga’s de box 2-belasting ontlopen. Anonimiteit is gewaarborgd omdat CV’s geen jaarrekening hoeven te deponeren.

Wat doet de Belastingdienst?

Emeritus hoogleraar fiscale economie Leo Stevens vraagt zich af wat de Belastingdienst gaat doen. Er zal discussie ontstaan over de rechtmatigheid van de constructie en die zal de Belastingdienst willen toetsen. “Uiteindelijk zal de rechter oordelen of het juridisch houdbaar is.” Voorzitter Wil Vennix van het Register Belastingadviseurs voorziet veel commotie als de bewering over het ontlopen van belasting klopt. “Als dat zo is, moet er alsnog met de fiscus worden afgerekend.”

Aan de lopende band

Tegenover het FD zegt Kooiman dat structuren opzetten om de omvang van vermogen verborgen te houden, het belangrijkste product is in de adviespraktijk. “Banken en belastingadviseurs adviseren de open CV aan de lopende band.” Er zouden honderden miljoenen in zijn ondergebracht. De Belastingdienst is er in veel gevallen van op de hoogte, aldus Kooiman. Volgens het FD zegt de fiscus niet mee te werken aan anonimiseren.