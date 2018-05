AVG: nog een keer, niet voor de laatste keer. Wordt vervolgd!

Vrijdag 25 mei was D Day voor AVG/GDPR. In zijn blog over dit onderwerp geeft Fou-Khan Tsang een persoonlijke mening over de nieuwe regels en de implementatie.

Genoeg stof voor discussie. En genoeg redenen om vraagtekens te zetten bij de combinatie van nut, noodzaak, invulling en toezicht van en op de AVG-regels.

Maar u moet het er wel mee doen. En dan ligt de nadruk echt op moeten. Vandaar dat we nog even terugkomen op onze eerder video die wij op Accountancy Vanmorgen hebben geplaatst. Dit keer leggen we even kort de nadruk op een aantal highlights uit dit webinar.

Pierrette Gaasbeek: Juridische kaders

Pierrette Gaasbeek, advocate bij Coupry legt uit wat u nu binnen uw kantoor moet regelen. Zij geeft kort de juridische kaders weer van AVG-regels.

Timo van Noppen over de IT-issues

Timo van Noppen (Exact) gaat in op de ICT-kwesties die ermee gemoeid zijn. Het is allemaal geen rocket science, maar u moet het wel doen.

Arjan Schipperus over: #hoedanprecies binnen je kantoor

Tenslotte vertelt Arjan Schipperus hoe hij binnen zijn kantoor vorm geeft aan de AVG-kaders. Gedoe? Ja! Onmogelijk? Nee.

Wordt vervolgd!